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«Фамаликан» – «Брага»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:04
«Фамаликан» – «Брага»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Фамаликан» – «Брага», который состоится 18 января 2024 года

«Фамаликан»

«Сине-белые» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают на сегодняшний день седьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Фамаликана», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «оружейниками» из Браги. В сухую, пропустив три гола, «сине-белые» на выезде потерпели поражение от «Бенфики» в рамках матча 15-го тура Примейра-лиги. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Шавиш» в игре следующего тура чемпионата.

На прошлых выходных в сухую, забив пару мячей, «Фамаликан» взял верх над командой «Каса Пиа».

«Брага»

«Архиепископы» после семнадцати туров Примейра-лиги находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Браги» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата «оружейники» на своём поле раскатали ничью с «Виторией» из Гимарайнша (1:1). С разницей в один мяч «Воины Минью» проиграли в 1/8 Кубка Португалии «Бенфике» (2:3).

14 января со счётом 0:2 «архиепископы» потерпели поражение от «Порту».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фамаликан» – 4.10
  • Ничья – 3.70
  • Победит «Брага» – 1.87
  • Победит «Брага» с форой -1.5 гола – 3.15
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.81
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.00

Статистика

  • В шести очных матчах к ряду исход был следующий: тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Только одну победу одержал «Фамаликан» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «Брага» выиграла в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем футбольном поединке на победу «Браги» с коэффициентом 1.87. «Оружейники» достойно сыграли с «Порту», но проиграли. В будущей встрече с «Фамаликаном» команда из Браги реабилитируется перед своими болельщиками, порадовав их тремя очками.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк брага
Все комментарии
frh4a9h6trsa
frh4a9h6trsa
вчера в 18:37
«Фамаликану» может помочь фактор своего поля, и они постараются дать бой «Браге». Команда будет стремиться показать свою лучшую игру и воспользоваться своими сильными сторонами, чтобы добиться положительного результата.
nhct26yphsq3
nhct26yphsq3
вчера в 18:35
В предстоящей встрече «Фамаликану» будет сложно противостоять «Браге», которая находится в хорошей форме и занимает более высокое место в турнирной таблице.
zurguk94kxq4
zurguk94kxq4
вчера в 18:35
Брага по составу сильнее хозяев и должна как минимум не проиграть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:59
Положусь на статистику и поставлю на результативный матч - ТБ(2,5)+ ОЗ
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