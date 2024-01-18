«Фамаликан» – «Брага»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Фамаликан» – «Брага», который состоится 18 января 2024 года

«Фамаликан»

«Сине-белые» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают на сегодняшний день седьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Фамаликана», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «оружейниками» из Браги. В сухую, пропустив три гола, «сине-белые» на выезде потерпели поражение от «Бенфики» в рамках матча 15-го тура Примейра-лиги. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Шавиш» в игре следующего тура чемпионата.

На прошлых выходных в сухую, забив пару мячей, «Фамаликан» взял верх над командой «Каса Пиа».

«Брага»

«Архиепископы» после семнадцати туров Примейра-лиги находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Браги» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата «оружейники» на своём поле раскатали ничью с «Виторией» из Гимарайнша (1:1). С разницей в один мяч «Воины Минью» проиграли в 1/8 Кубка Португалии «Бенфике» (2:3).

14 января со счётом 0:2 «архиепископы» потерпели поражение от «Порту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фамаликан» – 4.10

Ничья – 3.70

Победит «Брага» – 1.87

Победит «Брага» с форой -1.5 гола – 3.15

Тотал голов больше 2.5 – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 – 2.00

Статистика

В шести очных матчах к ряду исход был следующий: тотал больше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержал «Фамаликан» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Брага» выиграла в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем футбольном поединке на победу «Браги» с коэффициентом 1.87. «Оружейники» достойно сыграли с «Порту», но проиграли. В будущей встрече с «Фамаликаном» команда из Браги реабилитируется перед своими болельщиками, порадовав их тремя очками.