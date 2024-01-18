Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Визела» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:15
«Визела» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Визела» – «Спортинг», который состоится 18 января 2024 года

«Визела»

Предпоследнюю строчку турнирной таблицы Примейра-лиги занимают на данный момент «сине-белые» на сегодняшний день. Рассмотрим недавние матчи с участием «Визелы», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «Спортингом». Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Эштрелой» в рамках матча 16-го тура чемпионата (1:1). С минимальным счётом «Визела» выиграла у «Ароки» в 1/8 Кубка Португалии.

На прошлых выходных с разницей в три гола «сине-белые» дома потерпели поражение от «Боавишты» (1:4).

«Спортинг»

«Зелёно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Португалии возглавляют турнирную таблицу. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «львов» за последнее время. В семи матчах к ряду «Спортинг» выиграл своих оппонентов. С разгромным счётом на своём поле «зелёно-белые» одержали победу над командой «Эшторил» (5:1). В сухую, забив четыре гола, «львы» одержали победу над «Тонделой» в 1/8 Кубка Португалии.

13 января со счётом 3:0 «Спортинг» на выезде обыграл команду «Шавиш».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Визела» – 9.40
  • Ничья – 5.60
  • Победит «Спортинг» – 1.31
  • Победит «Спортинг» с форой -1.5 гола – 1.86
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.61
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.27

Статистика

  • Из пяти крайних очных встреч в четырёх исход был следующий: тотал больше 2.5 мячей за игру
  • В трёх матчах из десяти последних «Визела» обыграла своих соперников
  • За аналогичный период «Спортинг» взял верх над своими оппонентами в восьми поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.86 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Спортинга» с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару мячей, как минимум, «львы» одолеют своего оппонента в предстоящем матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк спортинг
Все комментарии
zuzdjd8yh3bf
zuzdjd8yh3bf
вчера в 18:41
Исходя из анализа предыдущих игр и положения команд в турнирной таблице, можно сделать вывод, что у «Спортинга» больше шансов на победу.
a34rm39heq6w
a34rm39heq6w
вчера в 18:39
«Спортинг» явный фаворит. «Визеле» будет очень сложно противостоять «Спортингу», который находится в отличной форме и имеет серию побед.
pqe2waxhkwxh
pqe2waxhkwxh
вчера в 18:30
Бесспорно, гости фавориты данного поединка и по-хорошему забирать здесь три очка на классе. Скорее всего так и произойдёт, но вот гадать, с какой форой они окажутся сильнее соперника, мне не хочется. Моей скромной персоне приглянулась друга ставка. При всей мощности и крутости и Спортинга, в обороне "львы" далеко не идеальны. В восьми крайних турах чемпионата они лишь дважды играли на ноль. А вот Визела, несмотря на статус предпоследнего коллектива в таблице чемпионата, довольно неплохо выглядит в атаке и в шести крайних турах лиги лишь раз покинула поле без точного удара. Более того, "сине-белые" хоть и проиграли Спортингу все три очных поединка в 2023-м году, но во всех ворота соперников поражали: 1-2, 1-2, 2-3. Думаю, и сейчас на своём поле Визела сможет огорчить "зелёно-белых" фаворитов. Но и мощная атака лидера чемпионата с нулём в графе "забитые голы" домой вряд ли уедет. Попробую почти за двойку поймать шикарную ставку "Обе забьют".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 