«Визела» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Визела» – «Спортинг», который состоится 18 января 2024 года

«Визела»

Предпоследнюю строчку турнирной таблицы Примейра-лиги занимают на данный момент «сине-белые» на сегодняшний день. Рассмотрим недавние матчи с участием «Визелы», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «Спортингом». Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Эштрелой» в рамках матча 16-го тура чемпионата (1:1). С минимальным счётом «Визела» выиграла у «Ароки» в 1/8 Кубка Португалии.

На прошлых выходных с разницей в три гола «сине-белые» дома потерпели поражение от «Боавишты» (1:4).

«Спортинг»

«Зелёно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Португалии возглавляют турнирную таблицу. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «львов» за последнее время. В семи матчах к ряду «Спортинг» выиграл своих оппонентов. С разгромным счётом на своём поле «зелёно-белые» одержали победу над командой «Эшторил» (5:1). В сухую, забив четыре гола, «львы» одержали победу над «Тонделой» в 1/8 Кубка Португалии.

13 января со счётом 3:0 «Спортинг» на выезде обыграл команду «Шавиш».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Визела» – 9.40

Ничья – 5.60

Победит «Спортинг» – 1.31

Победит «Спортинг» с форой -1.5 гола – 1.86

Тотал голов больше 2.5 – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 – 2.27

Статистика

Из пяти крайних очных встреч в четырёх исход был следующий: тотал больше 2.5 мячей за игру

В трёх матчах из десяти последних «Визела» обыграла своих соперников

За аналогичный период «Спортинг» взял верх над своими оппонентами в восьми поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.86 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Спортинга» с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару мячей, как минимум, «львы» одолеют своего оппонента в предстоящем матче.