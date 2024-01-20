«Эмполи» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Серии A чемпионата Италии «Эмполи» – «Монца», который состоится 21 января 2024 года

«Эмполи»

«Синие» на данный момент в турнирной таблице Серии A находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Эмполи», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Брианцоли». Два месяца «синие» не выигрывают своих соперников. В сухую, пропустив три гола, «Эмполи» дома потерпел поражение от миланских «дьяволов» в рамках матча 19-го тура чемпионата Италии.

На прошлых выходных с разницей в один мяч «Верона» выиграла на своём поле у «синих» из Эмполи (2:1).

«Монца»

«Брианцоли» в турнирной таблице чемпионата Италии находится на одиннадцатой строчке. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких футбольных поединков «бело-красных» за последнее время. Нулевую ничью раскатала «Монца» в Неаполе с местными «лазурно-белыми» в рамках матча 18-го тура Серии A. С разницей в один мяч «Брианцоли» выиграл в гостях команду «Фрозиноне» в позапрошлом туре чемпионата (3:2).

13 января со счётом 5:1 «Интер» на выезде разгромил «бело-красных» из Монцы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 2.80

Ничья – 3.35

Победит «Монца» – 2.60

Победит «Эмполи» с форой -1.5 гола – 5.05

Тотал голов больше 2.5 – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 – 1.81

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только в одном матче из пяти последних «Эмполи» одержал победу

За тот же период «Монца» выиграла своих соперников в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать на победу «Монцы» с коэффициентом 2.60. После разгромного поражения от «Интера» команда из Монцы просто обязана реабилитироваться перед своими поклонниками и порадовать их тремя очками.