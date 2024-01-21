«Динамо» Загреб – «Локомотива» Загреб: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Премьер-лиги чемпионата Хорватии «Динамо» Загреб – «Локомотива» Загреб, который состоится 23 января 2024 года

«Динамо» Загреб

«Динамо» в турнирной таблице чемпионата Хорватии занимает на данный момент третье место. Вспомним недавние матчи с участием «синих», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «железнодорожниками». Выигрышная серия команды насчитывает пять матчей к ряду. В товарищеской встрече загребское «Динамо» выиграло у словенского клуба «Целе» (2:0). С разницей в три гола «синие» взяли верх над македонским клубом «Македония Джёрче Петров» (4:1).

17 января со счётом 3:2 «динамовцы» выиграли у польской команды «Шлёнск» из Вроцлава.

«Локомотива» Загреб

«Локомотивы» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают шестую строчку. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «железнодорожников» за последнее время. 10 января со счётом 4:0 «Локомотив» взял верх над черногорской командой «Рудар» в товарищеской встрече. С разницей в один мяч «Локо» выиграл у австрийского клуба «Капфенберг» (3:2).

16 января нулевую ничью раскатали «железнодорожники» с командой «Славен».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Загреб – 1.33

Ничья – 4.60

Победит «Локомотива» Загреб – 7.60

Победит «Динамо» Загреб с форой -1.5 гола за игру – 1.97

Тотал голов больше 2.5 – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 – 2.03

Статистика

Больше двух лет «Локо» не выигрывает у «динамовцев»

В девяти матчах из десяти последних «динамовцы» обыграли своих оппонентов

За аналогичный период «железнодорожники» выиграли в четырёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Динамо» с коэффициентом 1.33. Статистика очных встреч команд подсказывает нам именно такой исход будущей игры.