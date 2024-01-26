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«Катандзаро» – «Палермо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:09
«Катандзаро» – «Палермо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Серии B чемпионата Италии «Катандзаро» – «Палермо», который состоится 26 января 2024 года

«Катандзаро»

Седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата занимают на данный момент «южные орлы». Рассмотрим недавние матчи с участием «жёлто-красных», чтобы оценить шансы команды в предстоящем футбольном поединке с «орлами» из Палермо. С минимальным счётом «Катандзаро» уступило в гостях «Реджане» в матче 19-го тура Серии B. На своём поле в напряжённой борьбе «южные орлы» выиграли у команды «Лекко».

На прошлых выходных со счётом 3:0 «Фералписало» дома одержало победу над «жёлто-красными».

«Палермо»

«Розово-чёрные» в турнирной таблице Серии B находятся на шестом месте. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «орлов» за последнее время. На своём поле со счётом 3:2 «Палермо» выиграло у «Кремонезе» в рамках матча 19-го тура чемпионата. В сухую, пропустив два гола, «розово-чёрные» уступили в гостях «Читтаделле».

20 января со счётом 4:2 «орлы» взяли верх над «Моденой» в 21-ом туре Серии B.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Катандзаро» – 2.65
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Палермо» – 2.70
  • Победит «Катандзаро» с форой -1.5 гола за игру – 5.05
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.95
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.86

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
  • Четыре поражения потерпели «южные орлы» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «орлы» уступили в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.86 на тотал меньше 2.5 мячей за матч. Скорее всего, не больше двух голов будет забито в предстоящем футбольном поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Палермо
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