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«Манчестер Сити» переплачивает за игроков для скамейки. Бессмысленных трансферов стало больше

сегодня, 08:55
Кэвин Филлипс
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Ковачич Матео
Ковачич Матео
Полузащитник
Филлипс Кэлвин
Филлипс Кэлвин
Полузащитник
Нуньеш Матеуш
Нуньеш Матеуш
Полузащитник

Филлипс не единственный символ жадной селекции.

В 2005-м ветеран испанского футбола Гвардиола прилетел в Манчестер на матч «горожан» под руководством тренера Стюарта Пирса. Хотя полузащитника звали в оба клуба из Манчестера, им интересовались Венгер и Моуриньо, Хосеп лично посмотрел поединки АПЛ и решил, что не потянет уровень. Просто получать зарплату в «Манчестер Сити» футболист не хотел. Отправился после Катара в Мексику, где завершил карьеру игрока.

Спустя 19 лет речь об одном из самых именитых тренеров в истории. Но футболисты по пути в «Манчестер Сити» не такие проницательные люди, как молодой Гвардиола. Они не отказываются, даже если понятно, что не будут играть. Проблема для клуба, ведь друг тренера и спортивный директор Бегиристайн в последнее время изменяет себе. У чемпионов АПЛ появились заведомо бессмысленные и чаще всего дорогие трансферы.

Матеуш Нуньеш (Португалия) – 62 млн евро

Зачем подписали Матеуша? Бразилец, которого родители перевезли в тринадцать лет в Европу, поиграл немного за «Спортинг». Перешел в стандартный для португальцев из АПЛ клуб – «Вулверхэмптон», а теперь оказался на лавке «Манчестер Сити». Матеуш рассчитывал вытеснить из основы лучшего футболиста финала Лиги чемпионов Родри? Молодому 25-летнему парню невыгодно сидеть в глубоком запасе. Страдают его позиции в сборной Португалии. Нуньеш сыграл всего 294 минуты в АПЛ в составе «горожан», лишь трижды появился в основе. Какой смысл платить 62 млн евро за футболиста, который выходит в проходных матчах?

Кэлвин Филлипс (Англия) – 49 млн евро

Карьера бедняги в Манчестере похожа на издевательство тренера над футболистом. Не помогает даже признание Гвардиолы, что он принимает вину за неудачу Филлипса. Зачем выдернули парня из «Лидса»? Кэлвин не мог играть в стиле Райса выше опорной зоны. Не мог вытеснить из основы Де Брюйне, ведь англичанин не созидатель. Не мог заменить Гюндогана в старте в прошлом сезоне с победой в Лиге чемпионов. Филлипс изначально был обречен, поэтому радостно, что этой зимой Добби свободен – «Вест Хэм» предложил Кэлвину аренду. Неплохой полузащитник, который мог за последние годы вырасти, поставил карьеру на паузу, поскольку в «Манчестер Сити» решили отдать «Лидсу» 49 млн евро. А ещё потратили миллионы на зарплату игроку, который Гвардиоле совсем не нужен. Ужасный трансфер, бесполезный для клуба и вредный для игрока.

Матео Ковачич (Хорватия) – 29.1 млн евро

Ковачич хочет играть за победителей Лиги чемпионов, есть у него такая привычка. Выступал в «Реале», где не мог быть основным при здоровых Кроосе и Модриче. Выступал за «Челси», откуда перешел в «Манчестер Сити». Вроде бы повышение, а на самом деле неудача. Хорват оказывается в ещё худшем положении, чем был Дуглас Луис. Звезда сезона АПЛ из «Астон Виллы» был подписан «горожанами» ещё в 2017 году. Полузащитника отправили в аренду в «Жирону», а после окончания аренды сжалились и продали в «Астон Виллу». Спустя три с половиной года Луис играет, а вот Ковачич на подхвате в «Манчестер Сити». Гвардиола использовал его для ротации, потеряв Де Брюйне. Но Кевин вернулся, а форвард Альварес заиграл на уровне основы. Матео начал сезон как двенадцатый игрок, но теперь на правах Матеуша Нуньеша. Гвардиола уже ищет хавбеков на случай отъезда Де Брюйне и Бернарду в другие клубы ближайшим летом. Ковачич не будет в центре композиции, да и выступает с переменным успехом, ведь теряет форму, находясь на скамейке.

Серхио Гомес (Испания) – 15 млн евро

Переходим к парню, которого в лицо могут не узнать даже некоторые фанаты «Манчестер Сити» из самой Англии, настолько редко видели его в деле. Светловолосый Серхио Гомес провел в АПЛ пятнадцать минут. Гвардиола разрешил побегать на групповом этапе Лиги чемпионов, поскольку расклад в квартете это позволял. Но молодой испанец повторяет ошибку Анхелиньо. Крайний защитник «Лейпцига» пришел в команду, где были другие футболисты на его позиции. Серхио Гомес обошелся «Манчестер Сити» в 15 млн евро, хотя на левый фланг взяли Йошко Гвардиола за 90 млн евро. Даже с учетом, что хорвата сложно назвать идеальным трансфером «Манчестер Сити» на данный момент, всем понятно, что Гомес не повторит успех Зинченко, который отчаянно цеплялся за место в основе. Карьера воспитанника «Барселоны» Гомеса поставлена на паузу, пока его не освободят из глубокого запаса.

Ни зять Луиса Энрике – вингер «Барселоны» Ферран Торрес, ни юный талантливый аргентинец Клаудио Эчеверри, которого сейчас за 14.5 млн евро выдернули из «Ривер Плейт», хотя ему всего восемнадцать лет и толком не поиграл на взрослом уровне, не приглашались «Манчестер Сити» под основу. У «горожан» есть метод пополнения клубного бюджета – активная торговля лишними молодыми футболистами и даже воспитанниками академии клуба. Но зачем набирать тех, у кого не будет шанса появиться в первой команде и развивать карьеру? Удачных трансферов больше, но так изначально было у «Барселоны», пока не скатились к безумным неудачным покупкам.

Например, бельгийского вингера Жереми Доку «горожане» подписали, поскольку засомневались в стабильности Грилиша. А еще правильно оценили, что потери Мареза и Палмера надо компенсировать появлением дополнительного вингера. Доку заиграл, но трансферы Нунеса и Филлипса за такие большие деньги это чистое безумие. Дорого, бесполезно и вредно для игроков. А дополнительно неудачи португальца и англичанина заставляют Гвардиолу снова просить у шейхов денег и прощаться с теми, кому он поставил карьеру на паузу. Потеряли намного больше 200 млн евро с учетом зарплат только на четырех сделках. А потом будут после наказаний от футбольных властей жаловаться, что притесняют. Нельзя так бездумно разбрасываться деньгами, даже если речь о клубе шейхов.

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xtb8r5ua3ddk
xtb8r5ua3ddk
сегодня в 13:15
Согласен с автором процентов на 20...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:55
да Филлипс не заиграл. а у Нуньеша еще все впереди, рано еще в этот список добавлять. В целом у сити очень редко бывают промахи с трансферами!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:51
С Кэлвином больше всего непоняток, он изначально не стиля Пепа был, переучить, что ли, лысый гений его хотел.

Хотя по поводу его подписания были новости от агентов, что просто он единственный, кто согласился заранее с условием, что ему не гарантировано место в основе, одновременно МС рассматривал Тчуамени и ещё кого-то тоже на страховку позиции опорника, и они все отказались переезжать в МС при условии, что им вообще не гарантирована ротация, а Келвин сказал ок и его взяли. Только вот зачем его взяли, учитывая, что он не силён в короткой перепасовке, всё равно непонятно.

Но что хотел, то и получил, в целом.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 10:22
Манчестер такой же как и Зенит им пофиг будет играть или нет главное чтобы был )
Бабка за Питер
Бабка за Питер
сегодня в 10:03
"Ни зять Луиса Энрике – вингер «Барселоны» Ферран Торрес..."

Рано вы его "поженили", они пока только встречаются, про свадьбу вестей не было.
Гость
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