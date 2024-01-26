«Манчестер Сити» переплачивает за игроков для скамейки. Бессмысленных трансферов стало больше

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сегодня, 08:55

Филлипс не единственный символ жадной селекции.

В 2005-м ветеран испанского футбола Гвардиола прилетел в Манчестер на матч «горожан» под руководством тренера Стюарта Пирса. Хотя полузащитника звали в оба клуба из Манчестера, им интересовались Венгер и Моуриньо, Хосеп лично посмотрел поединки АПЛ и решил, что не потянет уровень. Просто получать зарплату в «Манчестер Сити» футболист не хотел. Отправился после Катара в Мексику, где завершил карьеру игрока.

Спустя 19 лет речь об одном из самых именитых тренеров в истории. Но футболисты по пути в «Манчестер Сити» не такие проницательные люди, как молодой Гвардиола. Они не отказываются, даже если понятно, что не будут играть. Проблема для клуба, ведь друг тренера и спортивный директор Бегиристайн в последнее время изменяет себе. У чемпионов АПЛ появились заведомо бессмысленные и чаще всего дорогие трансферы.

Матеуш Нуньеш (Португалия) – 62 млн евро

Зачем подписали Матеуша? Бразилец, которого родители перевезли в тринадцать лет в Европу, поиграл немного за «Спортинг». Перешел в стандартный для португальцев из АПЛ клуб – «Вулверхэмптон», а теперь оказался на лавке «Манчестер Сити». Матеуш рассчитывал вытеснить из основы лучшего футболиста финала Лиги чемпионов Родри? Молодому 25-летнему парню невыгодно сидеть в глубоком запасе. Страдают его позиции в сборной Португалии. Нуньеш сыграл всего 294 минуты в АПЛ в составе «горожан», лишь трижды появился в основе. Какой смысл платить 62 млн евро за футболиста, который выходит в проходных матчах?

Кэлвин Филлипс (Англия) – 49 млн евро

Карьера бедняги в Манчестере похожа на издевательство тренера над футболистом. Не помогает даже признание Гвардиолы, что он принимает вину за неудачу Филлипса. Зачем выдернули парня из «Лидса»? Кэлвин не мог играть в стиле Райса выше опорной зоны. Не мог вытеснить из основы Де Брюйне, ведь англичанин не созидатель. Не мог заменить Гюндогана в старте в прошлом сезоне с победой в Лиге чемпионов. Филлипс изначально был обречен, поэтому радостно, что этой зимой Добби свободен – «Вест Хэм» предложил Кэлвину аренду. Неплохой полузащитник, который мог за последние годы вырасти, поставил карьеру на паузу, поскольку в «Манчестер Сити» решили отдать «Лидсу» 49 млн евро. А ещё потратили миллионы на зарплату игроку, который Гвардиоле совсем не нужен. Ужасный трансфер, бесполезный для клуба и вредный для игрока.

Матео Ковачич (Хорватия) – 29.1 млн евро

Ковачич хочет играть за победителей Лиги чемпионов, есть у него такая привычка. Выступал в «Реале», где не мог быть основным при здоровых Кроосе и Модриче. Выступал за «Челси», откуда перешел в «Манчестер Сити». Вроде бы повышение, а на самом деле неудача. Хорват оказывается в ещё худшем положении, чем был Дуглас Луис. Звезда сезона АПЛ из «Астон Виллы» был подписан «горожанами» ещё в 2017 году. Полузащитника отправили в аренду в «Жирону», а после окончания аренды сжалились и продали в «Астон Виллу». Спустя три с половиной года Луис играет, а вот Ковачич на подхвате в «Манчестер Сити». Гвардиола использовал его для ротации, потеряв Де Брюйне. Но Кевин вернулся, а форвард Альварес заиграл на уровне основы. Матео начал сезон как двенадцатый игрок, но теперь на правах Матеуша Нуньеша. Гвардиола уже ищет хавбеков на случай отъезда Де Брюйне и Бернарду в другие клубы ближайшим летом. Ковачич не будет в центре композиции, да и выступает с переменным успехом, ведь теряет форму, находясь на скамейке.

Серхио Гомес (Испания) – 15 млн евро

Переходим к парню, которого в лицо могут не узнать даже некоторые фанаты «Манчестер Сити» из самой Англии, настолько редко видели его в деле. Светловолосый Серхио Гомес провел в АПЛ пятнадцать минут. Гвардиола разрешил побегать на групповом этапе Лиги чемпионов, поскольку расклад в квартете это позволял. Но молодой испанец повторяет ошибку Анхелиньо. Крайний защитник «Лейпцига» пришел в команду, где были другие футболисты на его позиции. Серхио Гомес обошелся «Манчестер Сити» в 15 млн евро, хотя на левый фланг взяли Йошко Гвардиола за 90 млн евро. Даже с учетом, что хорвата сложно назвать идеальным трансфером «Манчестер Сити» на данный момент, всем понятно, что Гомес не повторит успех Зинченко, который отчаянно цеплялся за место в основе. Карьера воспитанника «Барселоны» Гомеса поставлена на паузу, пока его не освободят из глубокого запаса.

Ни зять Луиса Энрике – вингер «Барселоны» Ферран Торрес, ни юный талантливый аргентинец Клаудио Эчеверри, которого сейчас за 14.5 млн евро выдернули из «Ривер Плейт», хотя ему всего восемнадцать лет и толком не поиграл на взрослом уровне, не приглашались «Манчестер Сити» под основу. У «горожан» есть метод пополнения клубного бюджета – активная торговля лишними молодыми футболистами и даже воспитанниками академии клуба. Но зачем набирать тех, у кого не будет шанса появиться в первой команде и развивать карьеру? Удачных трансферов больше, но так изначально было у «Барселоны», пока не скатились к безумным неудачным покупкам.

Например, бельгийского вингера Жереми Доку «горожане» подписали, поскольку засомневались в стабильности Грилиша. А еще правильно оценили, что потери Мареза и Палмера надо компенсировать появлением дополнительного вингера. Доку заиграл, но трансферы Нунеса и Филлипса за такие большие деньги это чистое безумие. Дорого, бесполезно и вредно для игроков. А дополнительно неудачи португальца и англичанина заставляют Гвардиолу снова просить у шейхов денег и прощаться с теми, кому он поставил карьеру на паузу. Потеряли намного больше 200 млн евро с учетом зарплат только на четырех сделках. А потом будут после наказаний от футбольных властей жаловаться, что притесняют. Нельзя так бездумно разбрасываться деньгами, даже если речь о клубе шейхов.