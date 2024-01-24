Легенда «Реала», герой финала Лиги чемпионов и мастер штрафных. Лучшие бесплатные трансферы XXI века

Свободные агенты на вес золота.

Такие топ-футболисты, как Лионель Месси или Илкай Гюндоган, в последние годы перешли в новые клубы в качестве свободных агентов. Это в очередной раз подчеркивает, что качественное усиление состава можно найти и бесплатно, если правильно подобрать момент. Сейчас клубы тратят астрономические суммы на трансферы футболистов, однако иногда командам всё равно приходится искать выгодные сделки на бесплатном трансфере. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить лучшие переходы свободных агентов в XXI веке.

Андреа Пирло (из «Милана» в «Ювентус» в 2011-м)

Одно из самых странных трансферных решений всех времён состоялось в 2011 году, когда «Милан» позволил Андреа Пирло бесплатно перейти к своему сопернику – «Ювентусу». Легендарный итальянский полузащитник провёл в составе туринского клуба 164 матча, выиграв Серию А в каждом из четырёх сезонов, в то время как «Милану», который на момент ухода Пирло выиграл чемпионат Италии, пришлось ждать более десяти лет, прежде чем взять еще одно Скудетто.

Сол Кэмпбелл (из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001-м)

Нужно быть очень смелым человеком, чтобы перейти из одной команды Северного Лондона в другую. Но именно это сделал Кэмпбелл, когда в 2001 году поменял «Тоттенхэм» на «Арсенал». Тогда Сол стал объектом ненависти среди всех болельщиков «шпор». Однако это его, скорее всего, не волнует, потому что с «Арсеналом» он сумел выиграть два чемпионства и два Кубка Англии. В общей сложности Кэмпбелл провел за «канониров» 211 матчей и был неотъемлемой частью непобедимого «Арсенала» сезона 2003/04. Кроме того, Сол отличился в финале Лиги чемпионов против «Барселоны» в 2006 году, однако тогда «канониры» уступили со счетом 1:2.

Роберт Левандовски (из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию» в 2014-м)

«Бавария» — главная головная боль для болельщиков «Боруссии» Дортмунд, потому что мюнхенский клуб год за годом забирает у «шмелей» их лучших футболистов. А иногда имеет наглость делать это даже бесплатно. Так случилось в 2014 году из-за упрямства «Боруссии». Летом 2013-го «Бавария» купила Марио Гётце, в результате чего клуб из Дортмунда отказался отпускать в Мюнхен Роберта Левандовского, хотя у него оставался всего один год по контракту. Несмотря на интерес со стороны клубов из Английской Премьер-Лиги, польский нападающий решил присоединиться к соперникам «Боруссии» по Бундеслиге. С «Баварией» Роберт выиграл восемь титулов чемпиона Германии, Лигу чемпионов, три Кубка Германии и забил настолько много голов, что его решение точно было правильным. Сейчас Левандовски выступает за «Барселону», однако может покинуть каталонский клуб уже этим летом.

Гари Макалистер (из «Ковентри» в «Ливерпуль» в 2000-м)

Макалистеру было 35 лет, когда его контракт с «Ковентри Сити» подошёл к концу. В 2000 году «Ливерпуль» потряс футбольную общественность, подписав сделку с возрастным игроком. Однако за два года на «Энфилде» полузащитник, который отличался искусным исполнением штрафных ударов, стал настоящим любимцем фанатов. Его гол в ворота принципиальных соперников, «Эвентона», сделал Макалистера настоящей легендой. Гари выиграл с «красными» Кубок Англии и Кубок Лиги, но его время славы пришло в финале Кубка УЕФА против «Алавеса», где после счета 4:4 в основное время Макалистер забил «золотой гол» со штрафного в дополнительное время, чем принес «красные» победу. Интересный факт: Юрген Клопп дал Алексису МакАллистеру прозвище как раз в честь Гари.

Джеймс Милнер (из «Манчестер Сити» в «Ливерпуль» в 2015-м)

Милнер перешёл в «Ливерпуль» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента в 2015 году. Однако мало кто ожидал, что он окажет огромное влияние на игру «красных». Джеймс отлично выступал на нескольких позициях, а также стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов в сезоне 2017/18, чего от него точно никто не ожидал. Но, возможно, даже более важным, чем его выступления на поле, был менталитет победителя Милнера, который он привил своим товарищам по команде, потому что в последние сезоны в составе «красных» Джеймс выиграл всё, что только можно. Даже Юрген Клопп перед финалом Лиги чемпионов 2019 года отмечал, что Милнер – настоящий лидер, без которого речь в раздевалке не будет такой пламенной.

Мирослав Клозе (из «Баварии» в «Лацио» в 2011-м)

В 2011 году «Бавария» не смогла договориться об условиях личного контракта с форвардом, поэтому 33-летний нападающий бесплатно отправился в Италию, заключив сделку с «Лацио». В Серии А Миро провёл пять сезонов, продолжая забивать голы. Клозе наколотил 63 мяча за 171 матчей, а в мае 2013-го в игре против «Болоньи» оформил пента-трик. Немец завершил карьеру в 2016 году в составе всё того же «Лацио», став лучшим зарубежным бомбардиром в истории клуба.

Эстебан Камбьяссо (из «Реала» в «Интер» в 2004-м)

Аргентинец бесплатно перешёл из «Реала» в «Интер» летом 2004 года. Тогда полузащитник заявил, что сбылась его мечта. В дальнейшем он провел за «нерадзурри» 10 лет и 431 матч в период доминирования клуба в Италии, выиграв с миланской командой пять чемпионских титулов, четыре Кубка Италии и Лигу чемпионов. Камбьяссо дважды признавался лучшим футболистом «Интера» по итогам сезона. В 2014 году аргентинец бесплатно присоединился к «Лестеру», и очень жаль, что не успел выиграть с «лисами» АПЛ . Камбьяссо провёл за «Лестер» всего один сезон, однако и здесь помог клубу избежать вылета, став лучшим игроком команды по итогам кампании. Эстебан не стал заключать новую сделку, перебравшись в «Олимпиакос», а зря. Ведь уже в следующем сезоне «Лестер» выиграл чемпионство.

Поль Погба (из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» в 2012-м)

Подписанный в 2012 году после истечения срока своего контракта с «Манчестер Юнайтед» Погба за четыре года в «Ювентусе» определённо доказал, что ставка на него сыграла. Француз выиграл четыре чемпионских титула, два Кубка и три Суперкубка Италии, а в 2013-м завоевал награду «Golden Boy». Во время своего пребывания в «Ювентусе» Погба зарекомендовал себя как один из лучших полузащитников мира, а финансовая выгода, которую туринский клуб получил от имиджа француза за пределами поля, делает этот переход одним из лучших бесплатных трансферов всех времён. Тем более что уже спустя четыре года Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн евро. Жаль, что сейчас Поль потух.

Михаэль Баллак (из «Баварии» в «Челси» в 2006-м)

Баллак являлся капитаном сборной Германии и только что выиграл свой третий титул Бундеслиги за четыре сезона в составе «Баварии», когда принял решение перейти в «Челси», отклонив предложение нового контракта и сообщив, что им также интересовался «Манчестер Юнайтед». На тот момент трёхкратному лучшему футболисту года в Германии было 29 лет, однако не было никаких сомнений, что он улучшит «Челси», который в ту пору дважды подряд выиграл АПЛ . Даже несмотря на то что «синие» имели в полузащите Фрэнка Лэмпарда, Клода Макелеле и Майкла Эссьена, Баллак стал важной частью лондонского клуба на ближайшие четыре года. В общей сложности немец сыграл за «Челси» 165 матчей, завоевав титул Английской Премьер-Лиги, Кубок Лиги и два Кубка Англии. Как вспоминал Баллак позже, именно «Челси», а не четыре немецких команды, за которые он выступал, является для него клубом номер один за время его футбольной карьеры.

Рауль (из «Реала» в «Шальке» в 2010-м)

Легендарный испанский нападающий завершил свой 18-летний период в «Реале» и перешёл в «Шальке» в 2010 году. Даже в 33 года у Рауля не возникло проблем с адаптацией в новой команде и чемпионате. Он забил 43 гола за 110 матчей за «Шальке», доказав «Реалу», что всё ещё может выступать на самом высоком уровне, а после уехал завершать карьеру в «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».

Хенрик Ларссон (из «Селтика» в «Барселону» в 2004-м)

Результативности Ларссона в составе «Селтика» могут позавидовать многие нападающие, однако для общественности стало сюрпризом, когда «Барселона» решила подписать 33-летнего шведа после Евро-2004. Тогда Хенрик назвал этот переход «сбывшейся мечтой». Хотя Ларссон никогда не был постоянным футболистом основного состава каталонцев и забил всего 22 гола за два сезона в Испании, именно он внёс значительный вклад в победу «Барселоны» в Лиге чемпионов 2006 года. Швед вышел на поле во втором тайме в финальной встрече, когда Роналдиньо и Это’О не могли ничего сделать с обороной «Арсенала», который играл вдесятером после удаления Йенса Леманна, а каталонцы уступали со счётом 0:1. Именно тогда и наступил звёздный час Ларссона, который сначала отдал результативную передачу на всё того же Это’О, а после ассистировал Беллетти, чей гол и принес «сине-гранатовым» заветный титул. Ларссон ушёл красиво, потому что этот матч стал для него последним за «Барселону».