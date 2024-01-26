«Мальорка» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Примеры чемпионата Испании «Мальорка» – «Бетис», который состоится 27 января 2024 года

«Мальорка»

«Островитяне» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Испании занимают пятнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «киноварных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «зелёно-белыми». После дополнительного времени «Мальорка» выиграла у «Тенерифе» в 1/8 Кубка Испании (1:0). Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Вильярреалом» в рамках матча 21-го тура Примеры (1:1).

24 января со счётом 3:2 «киноварные» взяли верх над «Жироной» в четвертьфинале Кубка Испании.

«Бетис»

«Реал Бетис» на сегодняшний день в турнирной таблице Примеры находится на девятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Бетиса» за последнее время. В 1/16 Кубка Испании «гелиополиты» уступили с минимальным счётом «Алавесу» в 1/16 Кубка Испании. «Бетикос» на своём поле со счётом 1:0 выиграл у «Гранады» в 20-ом туре Ла Лиги.

На прошлых выходных «Реал Бетис» проиграл дома со счётом 2:4 «Барселоне».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальорка» – 2.42

Ничья – 3.20

Победит «Бетис» – 3.20

Победит «Мальорка» с форой -1.5 гола за игру – 4.85

Тотал голов больше 2.5 – 2.46

Тотал голов меньше 2.5 – 1.53

Статистика

«Островитяне» в пяти крайних матчах выиграли в трёх встречах

За аналогичный период «гелиополиты» одержали одну победу

Из пяти последних очных встреч в трёх исход был следующий: тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем футбольном поединке с коэффициентом 1.53 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности в матче будет забито не больше двух голов.