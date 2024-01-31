Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Бристоль Сити» – «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:52
«Бристоль Сити» – «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Бристоль Сити» – «Лидс», который состоится 2 февраля 2024 года

«Бристоль Сити»

«Зарянки» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимает тринадцатую строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием команды из Бристоля, чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «павлинами» из Лидса. На своём поле в рамках матча 28-го тура чемпионата «красно-белые» разошлись миром с «шершнями» из Уотфорда (1:1). Нулевую ничью раскатали «зарянки» с «лесниками» в 1/16 Кубка Англии.

30 января в матче 29-го тура Чемпион Лиги «Бристоль Сити» сыграл вничью с командой «Ковентри» со счётом 2:2.

«Лидс»

«Белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают четвёртое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «павлинов» за последнее время. В текущем году «Лидс» не уступает своим соперникам. На своём поле с разницей в один мяч «белые» выиграли у «Престона» в 28-ом туре Чемпионшипа (2:1). С минимальным счётом «павлины» одержали дома победу над «канарейками» из Норвича.

На прошлых выходных в 1/16 Кубка Англии «Лидс» раскатал ничью с «Плимутом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бристоль Сити» – 4.90
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Лидс» – 1.65
  • Победит «Лидс» с форой -1.5 гола за игру – 2.68
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.85
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Четыре победы одержали «павлины» в пяти крайних матчах
  • Только в одном матче «зарянки» обыграли своего оппонента за аналогичный период.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Лидса» с коэффициентом 1.65. В пяти очных матчах к ряду «белые» выигрывали у «зарянок» и предстоящая встреча не станет исключением.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Лидс
Все комментарии
tjee9mt5xeym
tjee9mt5xeym
вчера в 17:57
Лидс хотя и играет гостевой матч, но думаю как минимум заберет одно очко.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 