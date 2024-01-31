«Бристоль Сити» – «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Бристоль Сити» – «Лидс», который состоится 2 февраля 2024 года

«Бристоль Сити»

«Зарянки» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимает тринадцатую строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием команды из Бристоля, чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «павлинами» из Лидса. На своём поле в рамках матча 28-го тура чемпионата «красно-белые» разошлись миром с «шершнями» из Уотфорда (1:1). Нулевую ничью раскатали «зарянки» с «лесниками» в 1/16 Кубка Англии.

30 января в матче 29-го тура Чемпион Лиги «Бристоль Сити» сыграл вничью с командой «Ковентри» со счётом 2:2.

«Лидс»

«Белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают четвёртое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «павлинов» за последнее время. В текущем году «Лидс» не уступает своим соперникам. На своём поле с разницей в один мяч «белые» выиграли у «Престона» в 28-ом туре Чемпионшипа (2:1). С минимальным счётом «павлины» одержали дома победу над «канарейками» из Норвича.

На прошлых выходных в 1/16 Кубка Англии «Лидс» раскатал ничью с «Плимутом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бристоль Сити» – 4.90

Ничья – 3.80

Победит «Лидс» – 1.65

Победит «Лидс» с форой -1.5 гола за игру – 2.68

Тотал голов больше 2.5 – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре победы одержали «павлины» в пяти крайних матчах

Только в одном матче «зарянки» обыграли своего оппонента за аналогичный период.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Лидса» с коэффициентом 1.65. В пяти очных матчах к ряду «белые» выигрывали у «зарянок» и предстоящая встреча не станет исключением.