Холанд вбил себе в голову трансфер в «Реал». Гвардиола не стал этого отрицать

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вчера, 22:48

Эрлинг рискнет сыграть рядом с Мбаппе.

У норвежца на лице написано, что он упрямый парень. Эрлинг непосредственный человек, как бывают успешные скандинавы. Например, забавно рассказывал о любимой еде. Это пицца-кебаб, изобретение турецких мигрантов в Швеции. Мясо бросают на тесто для пиццы, поливают соусом, популярное блюдо в разных северных странах. Холанд с таким голодом рассказывал о жирном блюде, которое редко ест из-за спортивного рациона, что сразу напомнил о своей одержимости всем вокруг, от хип-хопа до голов.

Холанда явно задело поражение от Месси в конкурсе ФИФА . Норвежец рассчитывал в 23 года получить награду лучшему футболисту мира после сезона с треблом. Но понял, что привязка к «Барселоне», за которую Месси давно не играет, ценится больше, чем репутация человека из состава «горожан». Испанцы умеют выпятить своих легенд. Гвардиола не стал отрицать, что Эрлинг может уйти. Боялся задеть категоричной формулировкой, что Холанд проведет в Манчестере много лет подряд.

Причина потенциального расстояния ведь не только в вероятном снятии очков с «Манчестер Сити», но также в плане Холанда, о котором поведала Рафаэла Пимента. Адвокат норвежца заявила, что нападающий мечтает поиграть во всех крутых лигах, как почти сделал Ибрагимович. Златан не выступал только в Германии, где у Холанда есть невероятно успешный отрезок в составе «Боруссии» Д. И сейчас пути ведут в Мадрид, ведь Эрлинг не пойдет в другую команду из АПЛ , а «Баварии» отказал, теперь там Кейн.

Оценим «за» и «против» быстрого трансфера Холанда в «Реал», ведь испанцы также близки к подписанию Мбаппе. Получили согласие от француза, активно торгуются о размере зарплаты. Неужели за одно лето Перес раздобудет и Килиана, и Эрлинга? Деньги у «Реала» найдутся, как и аргументы.

За трансфер. Мбаппе и Беллингем в «Реале»

У Флорентино Переса замашки Сантьяго Бернабеу, у которого Ди Стефано, Пушкаш и Хенто играли вместе. Перес может отдать Винисиуса, чтобы подписать свободного агента Мбаппе и выплатить отступные за Холанда. Контракт Эрлинга включает конкретную сумму, что упрощает переговоры. Беллингем болтает с Холандом, вербует его в «Реал». Интересно посмотреть на троих настолько сильных индивидуально игроков под одной крышей. Для Холанда наличие Килиана и Джуда в составе тоже важный момент.

Против перехода. Непростые времена в Ла Лиге

Чемпионат Испании в плохом финансовом состоянии. Но если «Барселону» ждет банкротство, то «Реал» обязательно воспользуется ситуацией и наберет пачку титулов. С другой стороны, даже «Жирона» сейчас может навязать «Мадриду» борьбу. Холанд и Мбаппе нужны Ла Лиге как магниты, чтобы зарабатывать деньги. Но будет ли уровень их напарников по «Реалу» в ближайшие годы подходящим для побед в Лиге чемпионов? Без Куртуа, Карвахаля, Крооса и Модрича соберется другая команда.

За трансфер. Стабильность тренера Анчелотти

Если бы Холанд не знал, что Карло остается в Мадриде, то мог подождать еще пару лет. Опасно идти в коллектив, где нет стабильного наставника. Но Анчелотти это символ постоянства успехов за небольшими исключениями. Опытный итальянец и его сын, ассистент в штабе Давиде точно обдумывали холодными зимними вечерами, как соединить на поле всёх звезд, которых приглашает Перес. Мбаппе и Холанд могут играть вместе, а Беллингем в оттяжке, если симбиоз создаст именно Анчелотти.

Против перехода. Стравливание с Килианом

Бэйл и Роналду не были друзьями. Бензема и Криштиану не всегда ладили. Другим нападающим было неуютно в составе «Реала». Холанд и Мбаппе могут поссориться из-за голевых шансов. В старом «Реале» все уступали Роналду, который забирал моменты Бензема и Бэйла. Сейчас высокая результативность у Беллингема, поэтому голевые показатели Холанда могут упасть. А норвежец зависим от команды, как знаем по важным матчам в составе «Манчестер Сити».

За трансфер. Шанс на «Золотой мяч» и кубки

Прошлогодняя победа в Лиге чемпионов сбросила камень с души Холанда, не станет новым Кейном без ценных кубков. Но Эрлингу также нужны личные призы. У Анчелотти работали будущие обладатели «Золотых мячей», вроде Шевченко, Кака, Модрича и Роналду. Итальянец умеет подойти к большой звезде, как и Гвардиола. Анчелотти продлил контракт ещё на два года, поэтому Холанду выгодно сменить клуб ближайшим летом, не давая Мбаппе преимущества в адаптации.

Против перехода. Крутость «Манчестер Сити»

Де Брюйне звали в «Реал», но Кевин отказался. Азар согласился, будучи мегазвездой в АПЛ , а затем пожалел. Не каждый игрок атаки адаптируется в «Реале» так просто, как Бэйл и Роналду. Особенно центральные нападающие вроде Холанда. Особенно при смене схемы и ставке на связку с эгоистичным Мбаппе впереди. У Гвардиолы слишком крутая и сбалансированная команда, чтобы планировать уход так быстро. Холанд может выжать больше трофеев в Манчестере и АПЛ .

Мнение читателей. Оцените связку Холанда и Мбаппе в «Реале»

Каждый, кто играл в футбольный симулятор, собирал команды мечты. Был перебор элитных мастеров, но видеоигра отличается от реальной жизни. Люди с амбициями и звездными замашками могут между собой перессориться. Анчелотти знаменитый медиатор, умеет улаживать конфликты, но даже Карло не всесильный. Есть риск, что Холанд и Мбаппе не поладят на поле или за его пределами. Также лишним оказывается подходящий «Реалу» Винисиус. Если Перес выбросит бразильца, то покажет старым звездам, что Килиана и Эрлинга ценит сильнее. Опасная ситуация для коллектива.

Вроде бы подписываешь лучших игроков мира, но отдача может быть слабее, чем ждали. Но если Холанд уйдет от «горожан» в обозримом будущем, то на сто процентов знаем, что новым клубом станет «Реал». Никто этого не скрывает. Еще до трансфера в Англию норвежец говорил фанатам при встрече, что выбрал Испанию. Гвардиола его переубедил, но понятно, что «Барселона» с огромными долгами не потянет трансфер и контракт норвежца.