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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ разработал план на случай ухода Мбаппе

вчера, 19:44

ПСЖ разработал план на случай ухода из клуба нападающего Килиана Мбаппе этим летом.

Если форвард покинет парижан, чемпионы Франции намерены подписать топового защитника, полузащитника, который станет лидером средней линии, а также высококлассного нападающего.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:49
УЕФА конечно специально копать под них не будет, но совсем уж наглеть тоже нельзя. Думаешь шейхи наигрались и скоро забросят проект, так и не выиграв ЛЧ? Так-то у ПСЖ неплохая молодежка, просто они не ценят своих игроков и не дают им шанса проявить себя. Хави Симонса вот опять в аренду отдали после топового сезона за ПСВ. Нкунку, Комана, Меньяна, Рабьо, Гендузи, Диаби упустили. Зато купили за большую сумму какого-то непонятного Рамуша, выдавшего всего один более-менее приличный сезон. Может им на пользу пойдет, если перестанут бездумно тратить деньги. Надо дать Энрике время поработать, он сможет поставить команде футбол. Он хороший тренер.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:05, ред.
Оно бы верно..., но не всё так академично.
Никто в УЕФА, при прочих равных, не будет копать под ПСЖ по части чистоты соблюдения ФФП. Это знает каждый, кто мало-мальски в теме.
Кроме того, проект ПСЖ близок к своему забвению, поэтому покупка знаменитостей с каждым годом будет всё относительней и относительней... Большие футболисты вряд ли в Париж пойдут..., если только те, кому за 30 для поднятия кэша, не более. А так, чтоб кто то из молодых там вырос до звёзд - это из области фантастики.
УЕСКА
УЕСКА ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:48
Дело в ФФП. Если Мбаппе уйдет, то ПСЖ разгрузит зарплатную ведомость и сможет раскошелиться на новых звезд, а если Мбаппе останется, то все деньги уйдут на него.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:14
В данном случаи выглядит аналогично...)
shlomo
shlomo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:09
Добра!

Если черепашка останется, то он будет в трех ипостасях: топовым защитником, полузащитником и высококлассным нападающим.....:))))
k774qmj3pyx4
k774qmj3pyx4
вчера в 20:05
Похоже никуда он уже не уйдёт, платить ему столько никто не хочет, может только саудиты
shlomo
shlomo
вчера в 19:55
Есть ли у вас план , мистер Фикс ?... да, да ,да у меня целых три плана....:)))

Так...Папа Римский еще не высказался по поводу ВОЗМОЖНОГО перехода Мбаппе в Реал?

Кажется трансфер не избежен и он должен состояться. Но тут Алчный Мбаппе (думаю Мбаппе понимает что на уступки надо будет пойти просто хочет максимально возможное вытащить с Переса) и хитрый Перес. Получиться ли у Переса замутить на подобии того, что он сделал с Фигу? НО с другой стороны, СлаБо верится , что Мбаппе уйдет, Реал даже и близко не позволит себе зп которую дает ему ПСЖ, а Мбаппе не похож на того типа для кого футбол это жизнь....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:46, ред.
А если Мбаппе не уйдёт, тогда ПСЖ не будет покупать топового защитника, полузащитника и высококлассного нападающего.

Хороший..., хороший план.
drug01
drug01
вчера в 19:46
В место одного хотят взять пять игроков!
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