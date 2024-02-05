ПСЖ разработал план на случай ухода Мбаппе

ПСЖ разработал план на случай ухода из клуба нападающего Килиана Мбаппе этим летом.
Если форвард покинет парижан, чемпионы Франции намерены подписать топового защитника, полузащитника, который станет лидером средней линии, а также высококлассного нападающего.
Хороший..., хороший план.
Хороший..., хороший план.
Так...Папа Римский еще не высказался по поводу ВОЗМОЖНОГО перехода Мбаппе в Реал?
Кажется трансфер не избежен и он должен состояться. Но тут Алчный Мбаппе (думаю Мбаппе понимает что на уступки надо будет пойти просто хочет максимально возможное вытащить с Переса) и хитрый Перес. Получиться ли у Переса замутить на подобии того, что он сделал с Фигу? НО с другой стороны, СлаБо верится , что Мбаппе уйдет, Реал даже и близко не позволит себе зп которую дает ему ПСЖ, а Мбаппе не похож на того типа для кого футбол это жизнь....
Так...Папа Римский еще не высказался по поводу ВОЗМОЖНОГО перехода Мбаппе в Реал?
Кажется трансфер не избежен и он должен состояться. Но тут Алчный Мбаппе (думаю Мбаппе понимает что на уступки надо будет пойти просто хочет максимально возможное вытащить с Переса) и хитрый Перес. Получиться ли у Переса замутить на подобии того, что он сделал с Фигу? НО с другой стороны, СлаБо верится , что Мбаппе уйдет, Реал даже и близко не позволит себе зп которую дает ему ПСЖ, а Мбаппе не похож на того типа для кого футбол это жизнь....