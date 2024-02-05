ПСЖ разработал план на случай ухода Мбаппе

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вчера, 19:44

ПСЖ разработал план на случай ухода из клуба нападающего этим летом.

Если форвард покинет парижан, чемпионы Франции намерены подписать топового защитника, полузащитника, который станет лидером средней линии, а также высококлассного нападающего.