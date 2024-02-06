175 млн евро за замену Мбаппе. ПСЖ проиграл борьбу за влияние, «Реал» получит Килиана бесплатно

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вчера, 22:29

Альтернатива – вингер «Милана».

Сериал с треугольником ПСЖ -Мбаппе-«Реал» всем порядком надоел за неимением новых деталей (даже новости об ультиматуме не будоражили). Но сейчас они стали появляться. Судя по всему, парижанам всё же придётся расстаться со своей главной звездой – в клубе даже успели найти альтернативу. Правда, заплатить придётся дорого.

Мбаппе перейдёт в «Реал» свободным агентом

Повторяется история двухлетней давности. Тогда «Пари Сен-Жермен» не мог удержать форварда – и тот почти переехал в Мадрид. В последний момент французы всё-таки нашли способ договориться о новом контракте. Прошлым летом опять обострился конфликт интересов – оказалось, что новый контракт Мбаппе рассчитан лишь до 2024 года с опцией продления ещё на сезон. И от неё футболист отказался.

В предстоящее межсезонье Килиан станет свободным агентом. Руководство французского гранда после летнего скандала пыталось сгладить углы и вернуться к переговорам. Но теперь, кажется, всё серьёзно – форвард уведомил клуб, что летом сменит команду. Состав «сливочных» он пополнит на правах свободного агента.

Параллельно 25-летний нападающий обсуждал детали соглашения с «Реалом». Ему дадут 100 миллионов евро в виде подписного бонуса. Сам договор будет рассчитан на 6 лет, оклад по нему составит 32 млн после уплаты налогов. За Килианом останется 60 % его имиджевых прав – для остальных игроков действует система 50-на-50.

Для футболиста на первом плане будут трофеи, а не финансовые условия – в противном случае мадридцы бы быстро проиграли конкуренцию ПСЖ . Дело в том, что парижане предлагали своей главной звезде контракт на 4 года с зарплатой 400 миллионов евро.

Парижанам придётся раскошелиться на вингера «Милана»

ПСЖ успел подготовить почву, чтобы уход Килиана оказался не настолько болезненным. На острие клуб минувшим летом подписал сразу двоих перспективных форвардов. С «Айнтрахтом» французы провернули полноценный трансфер – за Рандаля Коло Муани выложили 95 млн евро. Ещё одним пополнением стал 22-летний нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш – он сверкнул на чемпионате мира в Катаре.

Так Луис Энрике смог переместить Килиана на фланг – поэтому и альтернативу футболисту ищут именно среди вингеров, а не форвардов (иначе рубились бы с «Наполи» за Осимхена). Но в любом случае «Пари Сен-Жермен» нужен элитный исполнитель. Сменщик Мбаппе – Марко Асенсио, который давно не показывает свой прежний уровень. Французский гранд обратился к кандидатуре Рафаэла Леау, который феерит за «Милан». Изначально на португальца, помимо парижан, претендовал «Ньюкасл».

Сам 24-летний вингер не против рассмотреть предложения – но «Милан» не намерен отпускать свой главный актив. Леау давно стал системообразующим игроком в атаке, много берёт на себя – в прошлом чемпионате португалец отыграл 35 матчей, отметившись 15 голами и 8 ассистами.

«Россонери» собираются потребовать за вингера 175 миллионов евро. При этом опция выкупа действует каждый год только с 5 по 15 июля.

С переходом Леау слишком много проблем

Боссам «Пари Сен-Жермен» слишком многие факторы предстоит принять во внимание. Прежде всего – манеру игры португальца. Вингер активен в атаке, но с реализацией не всё так хорошо. Достаточно вспомнить начало группового этапа текущей ЛЧ . Тогда «Милан» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) – у Леау был железобетонный шанс вывести «россонери» вперёд, но он предпочёл сыграть пяткой. Жертвовать результатом ради красоты в Париже вряд ли хотят.

Кроме того, переход из Серии А в Лигу 1 – очевидное понижение в классе, каким бы сильным ни был ПСЖ . Общий уровень конкуренции во Франции удручает – чемпион де-факто известен ещё перед стартом сезона. В Италии сейчас нет одного гегемона. «Интер» и «Ювентус» ведут ожесточённую борьбу за лидерство в чемпионате, и близко не подпуская к себе никого. Рафаэла могут смущать перспективы «Милана», но владельцы готовы вкладываться в усиление (показали это летом), сама команда регулярно борется за медали и плей-офф Лиги чемпионов. А стагнацию можно списать на неопытность – в этом готов помочь Златан Ибрагимович, который зазывает в клуб Антонио Конте.

В целом перспективы у «Милана» даже ярче, чем у ПСЖ . Футбол во Франции Леау быстро наскучит.

ПСЖ проиграл «Реалу» по всем фронтам

Но главная проблема для парижан в этой многоходовке – потери. За Рафаэла они будут вынуждены заплатить 175 миллионов евро. Леау – сложившийся исполнитель, но всё равно не факт, что он окупит такие вложения.

Ещё хуже, что за переход Мбаппе в «Реал» парижане не получат вообще ничего. Они пытались соревноваться со «сливочными» в авторитете и влиянии. На каком-то этапе даже обошли их, сохранив главную звезду нового поколения. Но в итоге всё встаёт на места. Мадридцы выигрывают борьбу за форварда – и, вполне вероятно, получат его свободным агентом ближайшим летом. Парижане потеряют лицо своего проекта, не получив ни евро компенсации.