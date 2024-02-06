«Ньюкасл» собирается усилиться хавбеком «Эвертона»

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вчера, 11:24

Полузащитник летом может перейти из «Эвертона» в «Ньюкасл».

Зимой «сороки» пытались приобрести игрока, но «ириски» ответили отказом.

В текущем клубном сезоне Онана сыграл в 24 матчах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.