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«Ньюкасл» собирается усилиться хавбеком «Эвертона»

вчера, 11:24

Полузащитник Амаду Онана летом может перейти из «Эвертона» в «Ньюкасл».

Зимой «сороки» пытались приобрести игрока, но «ириски» ответили отказом.

В текущем клубном сезоне Онана сыграл в 24 матчах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
wt44tjn79w2d
wt44tjn79w2d
вчера в 16:21
Перспективный игрок, Эвертон мог бы на нём неплохо заработать...
ufve2kenpge3
ufve2kenpge3 ответ therapy (раскрыть)
вчера в 16:20
Контракт заканчивается?
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:36
Думаю, что если Эвертон сохранит свое место в АПЛ, то всё равно ряд основных игроков покинут клуб, т.к проблем с ФФП у клубо выше крыши!
Если бы Ньюкасл и Арсннал не поджимал бы тот же самый ФФП, то Амаду покинул бы клуб уже этой зимой!летом у многих клубов будет больше финансовых возможностей на затраты, и вполне возможно Онана окажется в Нюкасле, думаю он бы и Арсеналу отлично полошел бы, но у Артеты первым номером на эту позицию идет Субаменди из Сосьедада!
Думаю, помимо Онаны спрос так же будет к Пикфорду, Брэнтвейту,Калверт-Льюину....
therapy
therapy
вчера в 13:11, ред.
Перейдет летом, Эвертон отпустит его
lotsman
lotsman
вчера в 12:06
Ириски отказали зимой, так почему Ньюкасл решил что он перейдёт летом? Если он нужен Эвертону, то они откажут и летом.
Гость
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