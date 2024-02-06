«Ньюкасл» собирается усилиться хавбеком «Эвертона»

Полузащитник Амаду Онана летом может перейти из «Эвертона» в «Ньюкасл».
Зимой «сороки» пытались приобрести игрока, но «ириски» ответили отказом.
В текущем клубном сезоне Онана сыграл в 24 матчах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Полузащитник Амаду Онана летом может перейти из «Эвертона» в «Ньюкасл».
Зимой «сороки» пытались приобрести игрока, но «ириски» ответили отказом.
В текущем клубном сезоне Онана сыграл в 24 матчах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Если бы Ньюкасл и Арсннал не поджимал бы тот же самый ФФП, то Амаду покинул бы клуб уже этой зимой!летом у многих клубов будет больше финансовых возможностей на затраты, и вполне возможно Онана окажется в Нюкасле, думаю он бы и Арсеналу отлично полошел бы, но у Артеты первым номером на эту позицию идет Субаменди из Сосьедада!
Думаю, помимо Онаны спрос так же будет к Пикфорду, Брэнтвейту,Калверт-Льюину....
Если бы Ньюкасл и Арсннал не поджимал бы тот же самый ФФП, то Амаду покинул бы клуб уже этой зимой!летом у многих клубов будет больше финансовых возможностей на затраты, и вполне возможно Онана окажется в Нюкасле, думаю он бы и Арсеналу отлично полошел бы, но у Артеты первым номером на эту позицию идет Субаменди из Сосьедада!
Думаю, помимо Онаны спрос так же будет к Пикфорду, Брэнтвейту,Калверт-Льюину....