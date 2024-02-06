Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Маротта не хотел приглашать в «Ювентус» Роналду

вчера, 13:18

Бывший исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о причинах ухода из клуба. Помимо этого, функционер признался, что не хотел приглашать в команду нападающего Криштиану Роналду.

Могу сказать, что провел десять великолепных лет в «Ювентусе», но когда владельцы принимают иную стратегию развития, менеджер должен отойти в сторону.

Нужно было уважать желание клуба. Я не был полностью согласен с трансфером Роналду. Уровень этого футболиста я не оспариваю, но сделка была сложной в финансовом плане. Это был не тот элемент, который вызвал раскол; цикл закончился, и нам пришлось измениться.

Сейчас Маротта работает на посту генерального директора «Интера», Роналду играет за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мбаппе требует у «Реала» 120 млн евро помимо зарплаты. Свободные агенты не бесплатные
Сегодня, 18:33Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии3
СлухиНападающий «Брюгге» близок к переходу в клуб АПЛ
Сегодня, 16:43
Слухи«Ювентус» может подписать Крооса
Сегодня, 16:11
СлухиЛингард стал игроком «Сеула»
Сегодня, 15:57
СлухиЭриксен остаётся в МЮ
Сегодня, 15:02
СлухиКлуб из Саудовской Аравии может заплатить 234 миллиона евро за Салаха
Сегодня, 14:02
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 09:54, ред.
Ну раз это твой второй акк..., тогда Димон ты стопудово прав: объяснений и ответов тут не требуется.))

P.S. А Катару лайк..., за труД.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:04
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 20:31
    Не туда мыЖкой тыкнул. Уже исправил.)
    Elliada_
    Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 20:28
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      вчера в 20:19
      Доброго вечера. Уважаемые модераторы, я правильно понимаю, что безобидная шутка, не ставившая целью никого оскорбить, послужила причиной моей премодерации?
      Дима Логинов
      Дима Логинов ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 20:17
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Qatar Airways (раскрыть)
        вчера в 20:03, ред.
        Что ты тут прекрасно понимаешь ?
        Текст Маротты перечитай.

        Человек не ставил под сомнение ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ качества Роналду, а был не согласен с финансовыми деталями его перехода. Разницу улавливаешь, не ?
        Bom Bom
        Bom Bom
        вчера в 20:02
        Не послушали тогда косого, увы
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        вчера в 19:46
          Elliada_
          Elliada_ ответ Икарус (раскрыть)
          вчера в 19:16
          Во-первых, не задним числом. Маротта был против трансфера Роналду и ушел в октябре 2018 года, то есть почти сразу после перехода. Во-вторых, обвинять его в глупости это глупость. Посмотри чего добился Интер с ним. Выиграли Серию А в 2021, Кубок Италии 2022 и 2023, Суперкубок Италии 2021, 2022, 2023, вышли в финалы ЛЕ 2020 и ЛЧ 2023. В-третьих, Ювентус не единственный клуб, который пострадал от Роналду.
          Джиперс Криперс
          Джиперс Криперс
          вчера в 18:57
          Ну и хорошо, что ушел, в Интере он прекрасно выполняет свою работу
          Imrebellion
          Imrebellion
          вчера в 18:30
          Всё, его тоже заклюют фаны игрока
          Икарус
          Икарус
          вчера в 18:13
          Задним умом все умные. Если бы оно не прогорело, то писал бы, что был только За.
          lNGMAN
          lNGMAN
          вчера в 17:08
          Роналду назначил Сарри и за ним пирло наверное..
          Против ЦСКА
          Против ЦСКА
          вчера в 17:07
          А в Интере с тобой соглашаются?
          K_TS16
          K_TS16
          вчера в 15:59
          Кому он нужен
          Байкал-38
          Байкал-38
          вчера в 15:51
          Маротта оказался прав, дырявый развалил слаженный коллектив.
          hkfstv29jjku
          hkfstv29jjku
          вчера в 15:15
          Зря не послушали Маротту, до сих пор разгребают приход Роналду
          Не Эго Ист
          Не Эго Ист
          вчера в 15:11
          Распиаренного и самодовольного болтуна никто не хотел.. Даже Сульшер.. Это известные всем факты .. Но у них никто не спрашивал.. В результате МЮ его выгнал, а от Юве Авейру до сих пор хочет денег за "почётное" 4-е место в чемпе.. Хе.. 😀..
          sihafazatron
          sihafazatron
          вчера в 15:04
          Как-то не толерантно
          Qatar Airways
          Qatar Airways
          вчера в 14:43, ред.
          Прекрасно его понимаю. Ты много лет подряд завоёвываешь чемпионство, играешь в финалах ЛЧ, являешься топ-клубом, ставящим перед собой самые высокие задачи...

          Потом покупают Криштиану и серия чемпионств прекращается, в ЛЧ пределом мечтаний становится стадия плей-офф, а цели смещаются на желание не вылететь лигой ниже из-за финансоввх махинаций в том числе благодаря португальцу, который запросил непомерную зарплату.
          Маротта всё это понимал и заранее осознавал, что приглашение Роналду обернётся крахом клуба.
          lotsman
          lotsman
          вчера в 14:06
          Всё правильно сделал. Когда в верхах согласия нет, лучше разойтись, чтобы не погубить организацию, в данном случае, клуб.
          therapy
          therapy
          вчера в 13:59
          Так проиходит всегда, владельцв видят одно, менеджеоы второе, ьренер третье,. Когда взгляды совподают у всех наступает эра того или иного клуба.
          Гость
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           