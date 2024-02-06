Маротта не хотел приглашать в «Ювентус» Роналду

Бывший исполнительный директор «Ювентуса» рассказал о причинах ухода из клуба. Помимо этого, функционер признался, что не хотел приглашать в команду нападающего .

Могу сказать, что провел десять великолепных лет в «Ювентусе», но когда владельцы принимают иную стратегию развития, менеджер должен отойти в сторону.

Нужно было уважать желание клуба. Я не был полностью согласен с трансфером Роналду. Уровень этого футболиста я не оспариваю, но сделка была сложной в финансовом плане. Это был не тот элемент, который вызвал раскол; цикл закончился, и нам пришлось измениться.