Бывший исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о причинах ухода из клуба. Помимо этого, функционер признался, что не хотел приглашать в команду нападающего Криштиану Роналду.
Могу сказать, что провел десять великолепных лет в «Ювентусе», но когда владельцы принимают иную стратегию развития, менеджер должен отойти в сторону.
Нужно было уважать желание клуба. Я не был полностью согласен с трансфером Роналду. Уровень этого футболиста я не оспариваю, но сделка была сложной в финансовом плане. Это был не тот элемент, который вызвал раскол; цикл закончился, и нам пришлось измениться.
Сейчас Маротта работает на посту генерального директора «Интера», Роналду играет за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Потом покупают Криштиану и серия чемпионств прекращается, в ЛЧ пределом мечтаний становится стадия плей-офф, а цели смещаются на желание не вылететь лигой ниже из-за финансоввх махинаций в том числе благодаря португальцу, который запросил непомерную зарплату.
Маротта всё это понимал и заранее осознавал, что приглашение Роналду обернётся крахом клуба.
Потом покупают Криштиану и серия чемпионств прекращается, в ЛЧ пределом мечтаний становится стадия плей-офф, а цели смещаются на желание не вылететь лигой ниже из-за финансоввх махинаций в том числе благодаря португальцу, который запросил непомерную зарплату.
Маротта всё это понимал и заранее осознавал, что приглашение Роналду обернётся крахом клуба.