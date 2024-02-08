«Шеффилд Уэнсдей» – «Бирмингем Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Шеффилд Уэнсдей» – «Бирмингем Сити», который состоится 9 февраля 2024 года

«Шеффилд Уэнсдей»

«Совы» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Бирмингемом». В шести матчах к ряду «Шеффилд Уэнсдей» не радует победами своих поклонников. Нулевую ничью «совы» раскатали на своём поле с «шершнями» из Уотфорда в матче 29-го тура чемпионата. В сухую, пропустив четыре гола, «Шеффилд Уэнсдей» потерпел поражение от «Хаддерсфилда».

6 февраля со счётом 4:1 «Ковентри Сити» выиграл дома у «сов».

«Бирмингем Сити»

«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа занимают девятнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Бирмингема» за последнее время. В 28-ом туре чемпионата со счётом 2:1 «синие» взяли верх над командой «Сток Сити». Пропустив три гола, в сухую «Бирмингем» проиграл в 1/16 Кубка Англии «Лестеру».

3 февраля с минимальным счётом «синие» проиграли в гостях «Вест Бромвичу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Уэнсдей» – 2.30

Ничья – 3.30

Победит «Бирмингем Сити» – 3.10

Победит «Шеффилд Уэнсдей» с форой -1.5 гола – 4.00

Тотал голов больше 2.5 – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 – 1.82

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Из десяти крайних матчей в трёх «совы» обыграли своих соперников

За аналогичный период «Бирмингем» взял верх над своими оппонентами в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 3.30. С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче мы не увидим. На футбольном поле встретятся примерно равные по силе команды.