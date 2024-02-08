«Шеффилд Уэнсдей» – «Бирмингем Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Шеффилд Уэнсдей» – «Бирмингем Сити», который состоится 9 февраля 2024 года
«Шеффилд Уэнсдей»
«Совы» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Бирмингемом». В шести матчах к ряду «Шеффилд Уэнсдей» не радует победами своих поклонников. Нулевую ничью «совы» раскатали на своём поле с «шершнями» из Уотфорда в матче 29-го тура чемпионата. В сухую, пропустив четыре гола, «Шеффилд Уэнсдей» потерпел поражение от «Хаддерсфилда».
6 февраля со счётом 4:1 «Ковентри Сити» выиграл дома у «сов».
«Бирмингем Сити»
«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа занимают девятнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Бирмингема» за последнее время. В 28-ом туре чемпионата со счётом 2:1 «синие» взяли верх над командой «Сток Сити». Пропустив три гола, в сухую «Бирмингем» проиграл в 1/16 Кубка Англии «Лестеру».
3 февраля с минимальным счётом «синие» проиграли в гостях «Вест Бромвичу».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шеффилд Уэнсдей» – 2.30
- Ничья – 3.30
- Победит «Бирмингем Сити» – 3.10
- Победит «Шеффилд Уэнсдей» с форой -1.5 гола – 4.00
- Тотал голов больше 2.5 – 1.95
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.82
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- Из десяти крайних матчей в трёх «совы» обыграли своих соперников
- За аналогичный период «Бирмингем» взял верх над своими оппонентами в двух встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 3.30. С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче мы не увидим. На футбольном поле встретятся примерно равные по силе команды.