«Штутгарт» – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.02.2024)

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сегодня, 19:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Майнц», который состоится 11 февраля 2024 года

«Штутгарт»

«Швабы» на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся в тройке самых сильных команд. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Штутгарта», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «карнавальниками» из Майнца. В рамках матча 19-го тура чемпионата Германии с разницей в три гола «швабы» дома выиграли у «красных быков» из Лейпцига (5:2). На выезде со счётом 3:1 «Штутгарт» взял верх над «Фрайбургом» в игре следующего тура.

6 февраля в четвертьфинале Кубка Германии «фармацевты» из Леверкузена со счётом 3:2 обыграли «швабов».

«Майнц»

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают предпоследнее место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «карнавальников» за последнее время. С минимальным счётом в матче 19-го тура Бундеслиги «Майнц» на выезде уступил «орлам» из Франкфурта-на-Майне. С таким же счётом на своём поле «красно-белые» проиграли «музыкантам» из Бремена.

7 февраля ничейным исходом завершилась домашняя игра с «железными» из Берлина (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 1.45

Ничья – 4.80

Победит «Майнц» – 7.00

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 гола – 2.21

Тотал голов больше 2.5 – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 – 2.13

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «швабы» в пяти крайних встречах

За такой же период «Майнц» выиграл только в одном футбольном поединке.

Прогноз

В матче прошлого тура «швабы» упустили ничью в матче с «Байером» под конец встречи. По-спортивному злые футболисты из Штутгарта в предстоящей игре возьмут верх над «карнавальниками». С коэффициентом 1.45 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Штутгарта».