В «Реале» напуганы травмой Беллингема. Джуд сделал важный дубль после слабой серии

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сегодня, 12:19

Разбили «Жирону», но могут потерять лидера.

У англичанина снизилась результативность

Двадцатилетний полузащитник «Реала» поднялся в сотне лучших снайперов мадридского клуба в истории, теперь на 93-м месте. Неплохой результат за половину сезона. У Джуда дубль в ворота «Жироны». Тренер соперника Мичел сто раз повторил, что не считает «Атлетико», «Барселону» и «Реал» конкурентами, а сражается за место в Лиге чемпионов с «Реалом Сосьедад», «Атлетиком» и «Бетисом». Борьба должна быть успешной, но с таким настроем и такими низкими скоростями, как вчера у каталонцев, нельзя обыграть в Мадриде готовый к позиционной работе с мячом «Реал».

У Анчелотти ведь не команда одного героя Беллингема. И это тоже причина снижения результативности Джуда в последние месяцы. Но когда англичанин в своём стиле открывается на позиции Рауля – легендарный форвард «Реала» любил вбегать на место левого инсайда, то словно связывает успешное настоящее «Реала» с великим прошлым клуба. Беллингема так сильно любят фанаты, поскольку новичок соединяет в себе ностальгию и молодость. Вчера Джуд сделал дубль, оказавшись первым на мяче после сэйва голкипера. Сыграл в стиле многих «стервятников» прошлого.

В белых футболках так забивали Уго Санчес, Бутрагеньо, Роналду и Бензема. А пятый номер на спине и высокая прямоугольная фигура новичка являются отсылкой к Зидану. Как и любовь Джуда к работе на прямых длинных ногах. Новичок дебютировал идеально, результативность сезона впечатляющая – 28 голевых включений в 29 сыгранных матчах. Но важно следить за динамикой. Беллингем в первых 19 поединках создал 22 гола, а в оставшихся 10 матчах всего 6. Средняя результативность в новом году упала почти в два раза. А если взять 9 игр до встречи с «Жироной», то всё ещё хуже.

С ростом известности пришла ответственность

Разумеется, хавбек Беллингем не должен забивать мячи на постоянной основе. Но у него высокая позиция в атаке. Выскакивал в центр нападения, работал на одной линии с Вальверде, когда уругваец привычно занимал место между линиями соперника. Беллингем много бегает, в двадцать лет на это хватает сил, он отрабатывает в обороне, но одновременно Анчелотти разрешает англичанину ждать мяч на позиции классической «десятки». Такую роскошь себе не каждый футболист гранда может позволить, у Беллингема уже привилегированная роль в «Реале».

Также у него особый статус внутри коллектива. Вальверде, комментируя фотографию Беллингема, позволил шутку, что в футбол нельзя играть с тремя ногами. Но пошлые футбольные приколы подчеркивают, как Джуда приняли в раздевалке «Реала». Анчелотти говорит, что у него играют три лучших игрока мира. Винисиуса ставит первым, вторым – Беллингема, а на третьей строчке у Карло идёт Родриго. Но высокая результативность Джуда на старте сезона ведёт к требованию к хавбеку забивать так много, как получалось на старте в Мадриде, что маловероятно.

Это Холанд центральный форвард, у него в Дортмунде и Манчестере средняя результативность в районе 1 гола за игру. Беллингем может выиграть «Трофей Пичичи» лучшему снайперу сезона Ла Лиги, но англичанин не нападающий. Смещается в глубину поля, чтобы найти передачами «карманы» в обороне соперника, как любит называть свободные места между защитниками Гвардиола. Винисиус и Родриго открываются на ударных позициях, что влияет на голевые показатели Беллингема. Джуд не новый Роналду, чтобы стягивать явные моменты в атаке на себя.

Беллингем рискует не сыграть против «РБ Лейпциг» в ЛЧ

К концу ноября у новичка было 14 голов в 15 матчах за «Реал». Даже у Роналду и Ди Стефано собралось по 13 мячей по ходу аналогичного дебютного отрезка в Мадриде. После такого старта сложно не откатиться назад, особенно если ты не нападающий. Также очевидно, что соперники стали жёстче встречать Беллингема, а тренеры оппонентов планируют защиту с учётом Джуда. Симеоне понимал важность задачи закрыть англичанина, чтобы «Атлетико» сумел пройти «Реал» в Кубке Испании.

Нельзя заявлять о зависимости от Беллингема, поскольку не выступает за команду много лет. Но современный «Реал» нуждался в ударном новичке в стиле Джуда для общего рывка. У Анчелотти ведь немало потерь. В воротах нет опытного голкипера Куртуа, чтобы протащил в финал Лиги чемпионов, Тибо травмировался. В центре защиты против «Жироны» играли Тчуамени и Карвахаль, хавбек и латераль. На флангах у «Реала» Васкес и Менди, не самые великие мастера позиционной обороны.

Да и в атаке эти игроки не Фримпонг с Гримальдо из «Байера» по результативности. Центрального нападающего ждут, выбрав для сложной роли капризного Мбаппе. Так что результативность Беллингема не просто украшение сезона, его голы сработали как катализатор успехов всей команды. Но теперь Анчелотти заявил о травме лодыжки у футболиста, а в Испании пишут о повреждении связок голеностопа. Размытые определения, в таком случае можно пропустить неделю, а можно выпасть из игры на месяц.

Для «Реала» важно, чтобы новая травма Беллингема не была связана со старыми болячками игрока. В конце прошлого года писали, что если Джуду потребуется операция на плече, то пропустит несколько месяцев. Тогда повезло, а теперь хавбек покинул поле, сдерживая слёзы из-за боли. Зато после матча благодарил фанатов с забинтованной босой ногой, уходя со скамейки самостоятельно. Скорее всего, Анчелотти не рискнёт здоровьем футболистам в матче против «РБ Лейпциг» во вторник в Лиге чемпионов.

А дальше снова будут ставить на любимца публики. Ждём дальнейшее падение результативности хавбека, к этому надо привыкнуть фанатам «Реала». Но нельзя оспорить факт, что дебют Беллингема стал одним из откровений нового сезона. Джуд теперь среди кандидатов на «Золотой мяч». «Реал» и сборная Англии рассчитывают на удачный 2024-й год.