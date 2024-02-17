«Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон», который состоится 18 февраля 2024 года

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» из Шеффилда в турнирной таблице АПЛ занимают на данный момент последнюю строчку. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «Юнайтеда» за последнее время. С разницей в один гол на выезде «Шеффилд Юнайтед» уступил «стекольщикам» из Кройдона в рамках матча 22-го тура чемпионата Англии (2:3). На своём поле в сухую, пропустив пять голов, «клинки» проиграли «вилланам» из Бирмингема в игре следующего тура Премьер-лиги. Уже к тридцатой минуте встречи «Шеффилд Юнайтед» пропустил четыре гола.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «клинки» выиграли у «шляпников» на выезде.

«Брайтон»

На сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии «чайки» находятся на девятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Брайтона», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «клинками». Уверенную победу одержали «шляпники» над «сине-белыми» в 22-ом туре Премьер-лиги (4:0). С разницей в три гола «Брайтон энд Хоув Альбион» взял верх над «стекольщиками» из Кройдона в следующем туре АПЛ (4:1).

10 февраля со счётом 1:2 «Альбион» в гостях уступил «шпорам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 4.80

Ничья – 4.30

Победит «Брайтон» – 1.66

Победит «Брайтон» с форой -1.5 гола – 2.57

Тотал голов больше 3.5 – 2.31

Тотал голов меньше 3.5 – 1.59

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Три поражения потерпели «клинки» в пяти последних матчах

За аналогичный период «чайки» уступили своим соперникам в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Брайтона» с коэффициентом 1.66. Даже в гостях, «чайки» на данном этапе вполне могут выиграть у «клинков» из Шеффилда.