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«Дандолк» – «Голуэй Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:39
«Дандолк» – «Голуэй Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Голуэй Юнайтед», который состоится 23 февраля 2024 года

«Дандолк»

«Чёрно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на седьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Дандолка», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с командой «Голуэй Юнайтед». С разницей в два гола «Малахайд Юнайтед» в товарищеской встрече уступил «Дандолку» (1:3). Со счётом 1:2 «чёрно-белые» проиграли «Дроэде».

16 февраля в матче первого тура «Дандолк» в гостях раскатал ничью с «Шемроком» (1:1).

«Голуэй Юнайтед»

«Соплеменники» на данный момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают последнюю строчку. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. Вничью сыграл «Голуэй Юнайтед» со «Слайго Роверс» в товарищеской встрече (1:1). С минимальным счётом «соплеменники» уступили «Вексфорду».

В рамках матча первого тура Премьер-дивизиона «Голуэй Юнайтед» со счётом 0:1 проиграл команде «Сент-Патрикс Атлетик».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дандолк» – 2.15
  • Ничья – 3.34
  • Победит «Голуэй Юнайтед» – 3.48
  • Победит «Дандолк» с форой -1.5 гола – 3.88
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.04
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.78

Статистика

  • Четыре очные встречи команд к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Два поражения потерпели «чёрно-белые» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «соплеменники» проиграли в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Дандолка» с коэффициентом 2.15. Если «чёрно-белые» смогли не проиграть в гостях «Шемроку», то в предстоящем матче уверенно обыграют «соплеменников».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Дандолк
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:39
Хозяева небольшие фавориты поставим на них - П1.
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