«Дандолк» – «Голуэй Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Голуэй Юнайтед», который состоится 23 февраля 2024 года

«Дандолк»

«Чёрно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на седьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Дандолка», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с командой «Голуэй Юнайтед». С разницей в два гола «Малахайд Юнайтед» в товарищеской встрече уступил «Дандолку» (1:3). Со счётом 1:2 «чёрно-белые» проиграли «Дроэде».

16 февраля в матче первого тура «Дандолк» в гостях раскатал ничью с «Шемроком» (1:1).

«Голуэй Юнайтед»

«Соплеменники» на данный момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают последнюю строчку. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. Вничью сыграл «Голуэй Юнайтед» со «Слайго Роверс» в товарищеской встрече (1:1). С минимальным счётом «соплеменники» уступили «Вексфорду».

В рамках матча первого тура Премьер-дивизиона «Голуэй Юнайтед» со счётом 0:1 проиграл команде «Сент-Патрикс Атлетик».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 2.15

Ничья – 3.34

Победит «Голуэй Юнайтед» – 3.48

Победит «Дандолк» с форой -1.5 гола – 3.88

Тотал голов больше 2.5 – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 – 1.78

Статистика

Четыре очные встречи команд к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Два поражения потерпели «чёрно-белые» в пяти крайних матчах

За такой же период «соплеменники» проиграли в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Дандолка» с коэффициентом 2.15. Если «чёрно-белые» смогли не проиграть в гостях «Шемроку», то в предстоящем матче уверенно обыграют «соплеменников».