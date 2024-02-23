«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.02.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм», который состоится 24 февраля 2024 года
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на шестой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «красных», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «дачниками». В текущем году «МЮ» не проигрывал своим соперникам. В сухую, забив три гола, «Манчестер Юнайтед» взял верх над «молотобойцами» в рамках матча 23-го тура чемпионата. С разницей в один мяч «красные дьяволы» обыграли «вилланов» из Бирмингема в следующем туре АПЛ (2:1).
На прошлых выходных со счётом 2:1 «МЮ» одержал победу над «шляпниками» из Лутона.
«Фулхэм»
«Белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии занимают двенадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Фулхэма» за последнее время. Со счётом 2:2 в гостях «дачники» раскатали ничью с «бордовыми» из Бёрнли в 23-ем туре АПЛ. С разницей в пару мячей «белые» выиграли у «Борнмута» в позапрошлом туре Премьер-лиги (3:1).
17 февраля со счётом 1:2 «Фулхэм» дома уступил «вилланам» из Бирмингема.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.63
- Ничья – 4.56
- Победит «Фулхэм» – 5.44
- Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 гола – 2.58
- Тотал голов больше 2.5 – 1.63
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.48
Статистика
- В четырёх очных матчах к ряду «МЮ» выигрывает у «Фулхэма»
- Семь побед одержали «красные дьяволы» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «белые» взяли верх над своими соперниками в трёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.63 на победу «МЮ». На своём поле «красные дьяволы» возьмут три очка в предстоящем футбольном поединке.