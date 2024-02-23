«Альмерия» – «Атлетико» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Альмерия» – «Атлетико» Мадрид, который состоится 24 февраля 2024 года

«Альмерия»

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании занимают последнюю строчку. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Альмерии» за последнее время. С октября месяца прошлого года «красно-белые» не выигрывают. Со счётом 2:1 «Валенсия» взяла верх над «Альмерией» в рамках матча 23-го тура Примеры. Нулевую ничью раскатали «красно-белые» с «басками» из Бильбао.

На прошлых выходных со счётом 1:1 вничью сыграла «Альмерия» в гостях с «Гранадой».

«Атлетико» Мадрид

«Матрасники» на данный момент в турнирной таблице Примеры занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Атлетико», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Альмерией». С минимальным счётом «индейцы» уступили на выезде «Севилье» в рамках матча 24-го тура чемпионата Испании. Со счётом 5:0 «Атлетико» выиграло на своём поле у «Лас-Пальмаса» в прошлом туре Ла Лиги.

20 февраля в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «матрасники» уступили в гостях «чёрно-синим» из Милана.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альмерия» – 4.62

Ничья – 4.06

Победит «Атлетико» Мадрид – 1.81

Победит «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 гола – 2.93

Тотал голов больше 2.5 – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 – 2.14

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – да

Шесть поражений потерпели «красно-белые» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «матрасники» проиграли в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче на победу «Атлетико» с коэффициентом 1.81. Свои три очка «матрасники» увезут из Альмерии в будущей встрече.