«Дженоа» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Серии A чемпионата Италии «Дженоа» – «Удинезе», который состоится 24 февраля 2024 года

«Дженоа»

«Грифоны» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии занимают двенадцатую строчку. Вспомним недавние матчи с участием «красно-синих», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «маленькими зебрами». «Нулёвку» раскатала «Дженоа» с «синими» из Эмполи в рамках матча 23-го тура Серии A. С разницей в три гола «грифоны» потерпели поражение от «Аталанты» в позапрошлом туре чемпионата (1:4).

На прошлых выходных со счётом 1:1 «красно-синие» раскатали ничью с «лазурно-белыми» из Неаполя.

«Удинезе»

Четырнадцатое место занимают «чёрно-белые» в турнирной таблице Серии A на текущий момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Удинезе» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «маленькие зебры» с «Монцей» в рамках матча 23-го тура чемпионата Италии. С минимальным счётом в гостях «чёрно-белые» уступили «Ювентусу» в следующем туре Серии A.

18 февраля «Удинезе» сыграл вничью с «островитянами» из Кальяри (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 2.38

Ничья – 3.07

Победит «Удинезе» – 3.70

Победит «Дженоа» с форой -1.5 гола – 4.55

Тотал голов больше 2.5 – 2.59

Тотал голов меньше 2.5 – 1.52

Статистика

В четырёх крайних очных матчах команды сыграли вничью

Две победы одержали «грифоны» в пяти крайних матчах

За такой же период «чёрно-белые» одержали одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «Дженоа» с коэффициентом 2.38. Не без труда, но «грифоны» возьмут верх над «маленькими зебрами» из Удине.