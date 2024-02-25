Алекс Фергюсон заработал почти 1 млн фунтов стерлингов на скачках

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вчера, 16:52

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр выиграл почти 1 млн фунтов стерлингов благодаря победе своей лошади на скачках.

Накануне в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли одни из наиболее престижных скачек мире. 7-летний жеребец по кличке «Танцующий с духами», совладельцем которого является Фергюсон, выиграл Кубок. Призовые составили 944 882 фунтов стерлингов.

Алекс Фергюсон, а также еще несколько совладельцев, владеют конюшней в Хемел-Хэмпстед (Великобритания)