Алекс Фергюсон заработал почти 1 млн фунтов стерлингов на скачках

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон выиграл почти 1 млн фунтов стерлингов благодаря победе своей лошади на скачках.
Накануне в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли одни из наиболее престижных скачек мире. 7-летний жеребец по кличке «Танцующий с духами», совладельцем которого является Фергюсон, выиграл Кубок. Призовые составили 944 882 фунтов стерлингов.
Алекс Фергюсон, а также еще несколько совладельцев, владеют конюшней в Хемел-Хэмпстед (Великобритания)
Эта сумма призовых, а сэр Алеас всего лишь совладелец, тоесть получит лишь часть этих денег.
Это типа вы выиграли миллион идите и получите в кассе 1 рубль.
А почему 1 рубль, я же выиграл миллион?
Да, все верно вы выиграли миллион, но у нас миллион победителей!!!
Эта сумма призовых, а сэр Алеас всего лишь совладелец, тоесть получит лишь часть этих денег.
Это типа вы выиграли миллион идите и получите в кассе 1 рубль.
А почему 1 рубль, я же выиграл миллион?
Да, все верно вы выиграли миллион, но у нас миллион победителей!!!