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Алекс Фергюсон заработал почти 1 млн фунтов стерлингов на скачках

вчера, 16:52

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон выиграл почти 1 млн фунтов стерлингов благодаря победе своей лошади на скачках.

Накануне в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли одни из наиболее престижных скачек мире. 7-летний жеребец по кличке «Танцующий с духами», совладельцем которого является Фергюсон, выиграл Кубок. Призовые составили 944 882 фунтов стерлингов.

Алекс Фергюсон, а также еще несколько совладельцев, владеют конюшней в Хемел-Хэмпстед (Великобритания)

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:35
Талантливый человек таланте во всем.... удача снова на стороне Сэра.
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 18:12
Скорее всего, и здесь у этого "талантливого" человека есть свои люди. Небось, остальным скакунам заботливо поставили свинцовые подковы да напоили водичкой с седативными препаратами.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:45
То, что Алекс Фергюсон заработал почти 1 млн фунтов стерлингов это громко сказано даже через чур далеко от истины.
Эта сумма призовых, а сэр Алеас всего лишь совладелец, тоесть получит лишь часть этих денег.
Это типа вы выиграли миллион идите и получите в кассе 1 рубль.
А почему 1 рубль, я же выиграл миллион?
Да, все верно вы выиграли миллион, но у нас миллион победителей!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:33
Куда ему столько? Одной ногой в могиле
112910415
112910415
вчера в 17:20
фортуна не оставляет своего любимца
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:58
Талантливый человек талантлив во всём...
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