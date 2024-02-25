Игроки «Реала» тратят по 47 тысяч фунтов на кровати, дающие им преимущество

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вчера, 16:57

Игроки «Реала» покупают люксовые кровати за 47 тысяч фунтов, чтобы получить преимущество над соперниками на поле.

Футболисты верят, что ортопедические кровати помогают им быстрее восстанавливаться после игр и тренировок, снижая риск травм.

Звезды «королевского клуба» отдают предпочтение моделям британской компании Vispring, которая была основана еще в 1901 году и обеспечивала комфорт в роскошных люксах кораблей «Титаник» и «Королева Мария».