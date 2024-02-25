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Игроки «Реала» тратят по 47 тысяч фунтов на кровати, дающие им преимущество

вчера, 16:57

Игроки «Реала» покупают люксовые кровати за 47 тысяч фунтов, чтобы получить преимущество над соперниками на поле.

Футболисты верят, что ортопедические кровати помогают им быстрее восстанавливаться после игр и тренировок, снижая риск травм.

Звезды «королевского клуба» отдают предпочтение моделям британской компании Vispring, которая была основана еще в 1901 году и обеспечивала комфорт в роскошных люксах кораблей «Титаник» и «Королева Мария».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:03
Если верят по настоящему, то наверняка помогают и кровати
kwpqzk2dhz9g
kwpqzk2dhz9g
вчера в 19:23
Так вот в чём заключается успешное выступление сливочных
g4xjwb7s2w8v
g4xjwb7s2w8v
вчера в 18:50
Может не настолько сильно, но кровати помогают.
shlomo
shlomo
вчера в 18:33
А тот кто продает кровати не является спонсором Реала????
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:31
почему бы и нет, в ногу со временем
Futurista
Futurista
вчера в 18:13, ред.
"Кровать за 100 тыс.€ ещё больше дает преимущества над соперником"...сказал Хуан - менеджер по продажам ортопедических кроватей...и добавил: Мамой клянусь!...
minai
minai
вчера в 18:02
Ну и что за шконки такие, ортопедические ?
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:31
Ну смотрите если УЕФА узнает могут снять очки
112910415
112910415
вчера в 17:18
на этом уровне важна любая мелочь !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:15
Ортопедичность не столь важна....
Куда важней кто рядом с тобой...в кровати....
shur
shur
вчера в 17:03
...заменил себе тазобедренный сустав, никто не верил, встал на коньки...!!!
shur
shur
вчера в 17:01
...сущие копейки, при наших тратах, да при их зарплатах,я вас умоляю!!!
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