Стерлинг собирается оборудовать дома убежище

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вчера, 10:48

Нападающий «Челси» собирается оборудовать у себя дома убежище.

Данная мера спровоцирована ограблением дома футболиста, которое произошло во время чемпионата мира 2022.

Сообщается, что убежище будет включать в себя контрольно-пропускной пункт и защищенную телефонную линию.