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Стерлинг собирается оборудовать дома убежище

вчера, 10:48

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг собирается оборудовать у себя дома убежище.

Данная мера спровоцирована ограблением дома футболиста, которое произошло во время чемпионата мира 2022.

Сообщается, что убежище будет включать в себя контрольно-пропускной пункт и защищенную телефонную линию.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:03
Соккер!
Вот не пойму - с какой берёзы, у меня на вашей странице, я вынужден наслаждаться рекламой со "слоганом": "Чем менструальные чаши "........" лучше, чем прокладки?"))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:49
Получая такие деньжищи можно позволить себе нанять таких людоедов что грабители за 3 км обходить будут....
112910415
112910415
вчера в 16:27
меры предосторожности совершенно не лишние !
Futurista
Futurista
вчера в 15:43
h83bjpgzpcq2
h83bjpgzpcq2
вчера в 13:43
Нипадеццки негритёнка ворьё шугануло
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:16
Правильно
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:42
Бомбоубежище ещё допом)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:41
Контрольно - пропускной пункт....

Улыбнуло... Воры зашли через парадную дверь?
Две маленькие собачки и две бабуси сторожа с продуманной системой работы..., в том числе электроники с независимым, дублирующимся питанием и средствами оповещения....
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:28
Есть средства, может себе позволить. Уже дважды в его дома проникали воры. Конечно, ему хочется оградить детей от плохого. Да и он понимает и на себе знает, что это такое, его отца убили, когда ему не было и трех лет.
Гость
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