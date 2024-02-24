Стерлинг собирается оборудовать дома убежище

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг собирается оборудовать у себя дома убежище.
Данная мера спровоцирована ограблением дома футболиста, которое произошло во время чемпионата мира 2022.
Сообщается, что убежище будет включать в себя контрольно-пропускной пункт и защищенную телефонную линию.
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Улыбнуло... Воры зашли через парадную дверь?
Две маленькие собачки и две бабуси сторожа с продуманной системой работы..., в том числе электроники с независимым, дублирующимся питанием и средствами оповещения....
Улыбнуло... Воры зашли через парадную дверь?
Две маленькие собачки и две бабуси сторожа с продуманной системой работы..., в том числе электроники с независимым, дублирующимся питанием и средствами оповещения....