Играл на флейте и спал с футбольным мячом. Образ жизни юного Мбаппе

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вчера, 22:11

Рассказываем о детстве легенды ПСЖ .

Будущий кумир французских мальчишек родился 20 декабря 1998 года в северо-восточном пригороде Парижа.

Килиан еще был в утробе матери, когда Франция выиграла чемпионат мира 1998 года на стадионе «Стад де Франс», который находился в 11 км от его дома.

Будущий форвард ПСЖ стал первенцем для своих родителей. Но юношеские годы Мбаппе были не такими уж приятными. Он вырос в не самом лучшем районе столицы Франции – там царило насилие и беспорядки. Если вы смотрели фильм Люка Бессона «13-й район», то при хорошей фантазии какие-то аналогии сопоставить можно.

Мбаппе, впрочем, был одержим футболом, и это помогло ему избежать внедрения в криминальный мир. Маленький Килиан использовал футбольный мяч в качестве подушки, он жил и спал с этой великой игрой.

Кем же трудились родители Мбаппе? Его отец долгое время работал футбольным тренером. А мама играла в гандбол. Родители делали все, чтобы их дети выбрали спорт в качестве своего жизненного пути. И это получилось.

Что касается корней Килиана, то они идут из Африки. Нигерия и Камерун в крови его отца, Алжир – в крови мамы.

Некоторые французские СМИ утверждают, что отец Мбаппе женился ради получения французского паспорта, но доказательств этому нет, да и по итогу пара не разлучалась.

Любопытно, что с 6 до 11 лет Килиан ходил в музыкальную школу, где научился играть на флейте. Мбаппе до сих пор любит петь и рад, что смог раскрыть свой музыкальный талант.

Килиан был одноклассником Вильяма Салиба, который тоже смог построить футбольную карьеру. Важно, что отец Мбаппе упрямо тренировал сына дома по своим собственным методикам. А с шестилетнего возраста записал его в школу футбольного клуба «Бонди», где был тренером.

Родители Мбаппе сделали ставку на футбольное воспитание сына – у него не было жизни, которая бывает у обычных детей. Тренировки, дисциплина и упорство. Даже встретились с Анри, чтобы сделать совместное фото. Кто тогда бы мог подумать, что Килиан в будущем будет претендовать на трон Тьерри?

Было фото и с Зиданом.

Килиан рос и крепчал, настало время уходить из «Бонди». Следующим клубом выбрали «Ренн», за который играл сводный брат нашего героя Жирес Кембо-Экоко. Потренировавшись там, спустя время Мбаппе уехал на просмотр в «Челси». Ему даже выдали именную футболку, но так и не перезвонили. Позже Килиан съездил в Мадрид в расположение «Реала» и познакомился со своим кумиром Криштиану Роналду.

Любопытно, что в 15 лет Мбаппе занялся изучением испанского языка и серьезно преуспел в этом деле. Быть может, вскоре ему те уроки очень пригодятся, если наконец подойдет к успешному завершению сага с переходом в мадридский гранд.

После неудачных смотрин в судьбе Мбаппе появился «Монако». Потом все пошло как по маслу – очень выгодный контракт с ПСЖ и титул чемпиона мира. А дальше вы уже все знаете.

Что может измениться в образе жизни после таких событий? Покупки, они стали дороже. Килиан превратился в поклонника топовых автомобилей – в его гараже появились Феррари, Мерседес, Ауди, БМВ и Рендж Ровер.

Очень любопытно, что Килиан еще не женат. Молодой парень, миллионер, кумир молодежи и еще холост. Будет крайне важно, кого он выберет себе в жены. Это может кардинально повлиять на карьеру Мбаппе. Грядет переход Килиана в «Реал» – там изменится вся его жизнь, но в какую сторону?