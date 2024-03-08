«РБ Лейпциг» – «Дармштадт 98»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (9.03.2024)

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сегодня, 16:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» – «Дармштадт 98», который состоится 9 марта 2024 года

«РБ Лейпциг»

На сегодняшний день «красные быки» занимают пятое место в Бундеслиги. Вспомним недавние матчи с участием «Лейпцига», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Дармштадтом». Со счётом 1:2 на своём поле «красные быки уступили „баварцам“ в рамках матча 23-го тура чемпионата Германии. С разгромным счётом в гостях „РБ Лейпциг“ одержал победу над „невыбиваемыми“ из Бохума.

6 марта в ответной встрече с мадридским „Реалом“ команда из Лейпцига сыграла вничью и вылетела из дальнейшего розыгрыша текущего сезона Лиги чемпионов.

„Дармштадт 98“

„Лилии“ на данный момент в турнирной таблице чемпионата находятся на последней строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием „сине-белых“ за последнее время. С октября месяца прошлого года „лилии“ не радуют победами своих поклонников. На своём поле с разницей в один мяч „Дармштадт“ уступил „швабам“ из Штутгарта (1:2). В позапрошлом туре Бундеслиги раскатал на выезде ничью с бременскими „музыкантами“ (1:1).

На прошлых выходных „Аугсбург“ в гостях разгромил „сине-белых“ со счётом 6:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит „РБ Лейпциг“ – 1.16

Ничья – 8.60

Победит „Дармштадт 98“ – 16.00

Победит „РБ Лейпциг“ с форой -2.5 гола – 2.08

Тотал голов больше 3.5 – 1.84

Тотал голов меньше 3.5 – 1.97

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

„Дармштадт“ потерпел три поражения в пяти последних матчах

За аналогичный период „красные быки“ огорчили поражениями своих поклонников в двух встречах.

Прогноз

В четырёх крайних очных встречах команда из Лейпцига выиграла у „лилий“. С коэффициентом 2.08 в предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу „РБ Лейпцига“ с форой -2.5 гола за игру. Хозяева вполне могут забить на три гола больше, чем гости в будущей игре.