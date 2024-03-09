В Серии А доминирует «Интер» Индзаги, но лучший тренер – Тиаго Мотта. Поднимает «Болонью», готов к АПЛ

1709978286

сегодня, 12:58

Середняк не проигрывает с января.

Среди топов Серии А выделиться крайне сложно, ещё сложнее закрепиться. «Лацио» Сарри наделал шуму в прошлом сезоне и боролся в ЛЧ ценой стагнации в чемпионате. А на смену пришла «Болонья». Рассказываем о лучшем тренере Серии А в феврале.

Пиоли и Аллегри – мимо, Мотта конкурировал с Де Росси и Индзаги

Вообще в чемпионате Италии немало интересных тренеров. Аллегри на пике доминировал с «Ювентусом», Пиоли вернул «Милану» величие. Но сейчас и тот, и другой стагнируют.

«Старая синьора» долго конкурировала с «Интером» — прыгала даже выше головы, выдерживая темп «нерадзурри». Февральский провал расставил всё на свои места. Туринцы проиграли «Интеру» чемпионский поединок. До этого уже была ничья с «Эмполи», а после – 0:1 от «Удинезе», 2:2 с «Вероной» и победа над «Фрозиноне» — 3:2. Единственная в феврале.

Миланцы в преддверии старта плей-офф ЛЕ разобрались с «Фрозиноне» и «Наполи», но после уступили «Монце» и сыграли вничью с «Аталантой».

Так что в борьбе за награду лучшему тренеру февраля сошлись трое. Симоне Индзаги, который готовит «Интер» к титулу. Даниэле Де Росси, вдохнувший жизнь в «Рому». И Тиаго Мотта, при котором «Болонья» вдруг стала бороться за ЛЧ . На первый взгляд выбирать было сложно – команды выдали почти одинаковую статистику. Но римляне всё-таки не смогли справиться с «Интером» — в топ Де Росси рановато.

Мотту в итоге выбрали потому, что в победной серии «Болоньи» больше сенсационности, чем в результатах «Интера». Миланцы борются за чемпионство, это зрелая и сыгранная команда в симбиозе с главным тренером. У Тиаго с «красно-синими» похожая ситуация – 5 побед из 5, место в зоне ЛЧ . Но в их случае это сенсация – никто не ожидал от команды такого, а Мотта сделал из середняка тёмную лошадку.

Мотта растит топ-клуб второй год

Итальянцу стало скучно после завершения карьеры, поэтому вскоре он вернулся в структуру знакомого ПСЖ . После возглавлял «Дженоа» и «Специю», а в «Болонью» пришёл в сентябре 2022-го года. Тогда это был ничем непримечательный середняк, болтающийся за пределами топ-10. Хотя бы в низшие лиги не вылетал.

В первый же год при Мотте «красно-синие» рванули в десятку и финишировали на 9-й строчке. Набрали 54 очка. И заложили основу для будущего костяка, подписав Джошуа Зиркзее и Джона Лукуми. Первый оказался не нужен «Баварии» — зато теперь это главный бомбардир «Болоньи». Второй вырос из чемпионата Бельгии и покинул «Генк». Сейчас цементирует центр обороны итальянской команды.

В следующее межсезонье боссы «фельсинеи» решили основательно вложиться в усиление – потратили 66 миллионов евро. Выкупили Николу Моро и подписали Эль-Аззузи в опорную зону, с Лукуми теперь конкурируют Калафьори и Беукема. Такие же попадания – арендованный у «Лестера» защитник Кристиансен, молодые таланты Фаббиан и Ндойе, более опытный латераль Штефан Пош.

Спонсоры поддерживают проект Мотты. И самое главное – менеджер интегрирует новичков, повышает конкурентоспособность команды. «Красно-синие» после адаптации в стартовых турах рванули в топ-5 и, начиная, с декабря, продолжают борьбу за зону ЛЧ . Сейчас коллектив – в 5 баллах от «Милана» из топ-3. И на 4 очка опережает «Рому».

Отправляют в испанские, итальянские и английские гранды

Тиаго уже проявил себя как архитектор крепких команд-борцов за еврокубки. Поэтому его вполне ожидаемо сватают во все команды, где назрели проблемы с главным тренером.

Инсайдеры верят в любовь «Барселоны» к преемственности. Каталонцам приходится искать нового наставника, поскольку Хави уйдёт предстоящим летом. Мотта же играл за «Барселону» с 1999-го по 2007 год и знает о «сине-гранатовой» ДНК. Плюс у него хорошие отношения со спортивным директором клуба Деку.

Мотта может не захотеть менять обстановку. К чемпионату Италии он привык, знает внутреннюю кухню. На этот случай есть другой претендент – «Милан». В «россонери» ломают голову, что делать с Пиоли. Команда после завоевания титула никак не может освоиться в новом статусе фаворита, прогрессирует слишком медленно – при этом деньги на усиление вложены серьёзные. Но Златан Ибрагимович, вошедший в структуру управления клубом, настаивает на кандидатуре Антонио Конте – потому что это победитель по менталитету. Швед играет ключевую роль в переговорах с итальянцем, а Тиаго рассматривается как возможная альтернатива. К слову, Пиоли ещё могут оставить – на решение руководства повлияет выступление «россонери» в ЛЕ .

Сложнее всего поверить в интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». АПЛ – крайне интересная конкурентная лига, приглашение в проблемный клуб можно посчитать за интересный вызов. Но мало кому понравится скандальный шлейф, от которого никак не избавятся «манкунианцы». Плюс у сторон нет никаких точек соприкосновения.

Надо подтвердить класс – взлёт слишком стремительный

И самому тренеру, и претендентам на него лучше повременить. В «Болонье» сложилась отличная рабочая атмосфера – и Тиаго лучше завершить работу с клубом до логического завершения. Если дальше на «красно-синих» налетят гранды и растащат лидеров, то таким завершением будет попадание в еврокубки. Если удастся удержать костяк – можно бороться за медали.