«Атлетико» — «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1710141838

сегодня, 10:23

«Атлетико»

«Матрасники» переживают не лучший период и проиграли три из пяти последних матчей во всех турнирах. Тем не менее, поражение в Италии от «Интера» (0:1) оставляет мадридскому клубу неплохие шансы, ведь на отдельный поединок всегда можно настроиться, особенно когда тренером является такой опытный специалист как Диего Симеоне. В предстоящей игре от хозяев можно ожидать уверенное начало от испанского клуба, ведь они попытаются как можно быстрее восстановить паритет по сумме двух поединков.

9 марта «Атлетико» проиграл на выезде «Кадису» (0:2), а третьего числа на своем поле удержал победу с «Бетисом» (2:1).

«Интер»

«Интер» обеспечил себе огромное преимуществе в чемпионате Италии и станет новым чемпионом Серии А, если не свершится ничего непредвиденного. Таким образом все мысли подопечных Индзаги только об ответном поединке с «Атлетико». От итальянского клуба стоит ожидать полной концентрации, которая позволит сдержать хорошую атакующую линию соперника и возможно подловить его на ошибке, окончательно сняв вопросы о победителе. Матч будет напряженным и наверняка с большим количеством фолов, споров и стычек.

9 марта «Интер» в сложной игре одолел на выезде «Болонью» (1:0), а 4 марта на своем поле выиграл у «Дженоа» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 2.9

Ничья – 3.2

Победит «Интер» – 2.5

Тотал больше 2.5 мячей – 2.05

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.77

Статистика

«Интер» выиграл уже 13 матчей подряд во всех турнирах

«Атлетико» побеждал в восьми из десяти последних домашних встречах с учетом дополнительного времени

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Интер» выиграл два последних поединка у «Атлетико»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Команды неизменно играют в малорезультативный футбол и в матче с такой большой ответственностью очень маленький шанс, что такая тенденция изменится.