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«Кёльн» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.03.2024)

вчера, 17:16
«Кёльн» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «РБ Лейпциг», который состоится 15 марта 2024 года

«Кёльн»

«Козлы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на шестнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «красными быками». В Штутгарте в рамках матча 23-го тура чемпионата со счётом 1:1 ничью раскатали «козлы» с местными «швабами». На своём поле в сухую, пропустив два гола, «Кёльн» потерпел поражение от «фармацевтов» из Байера.

На прошлых выходных со счётом 3:3 вничью завершилась выездная игра с мёнхенгладбахской «Боруссией».

«РБ Лейпциг»

«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги занимают пятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче позапрошлого тура чемпионата Германии с разницей в три гола «красные быки» на выезде взяли верх над «невыбиваемыми» из Бохума (4:1). С общим счётом 1:2 по сумме двух встреч «РБ Лейпциг» проиграл мадридскому «Реалу» в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

9 марта со счётом 2:0 на своём поле «красные быки» выиграли у команды «Дармштадт 98».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кёльн» – 5.60
  • Ничья – 4.60
  • Победит «РБ Лейпциг» – 1.55
  • Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 гола – 2.36
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.59
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.31

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру
  • Только одну победу одержали «козлы» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «красные быки» порадовали победами своих поклонников в четырёх встречах.

Прогноз

Крайний раз, когда команды встречались на футбольном поле, «красные быки» выиграли у «козлов» с разгромным счётом 6:0. В предстоящем матче в гостях с разницей, как минимум, в пару мячей «Лейпциг» обыграет оппонента из Кёльна. С коэффициентом 2.36 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче на победу «РБ Лейпцига» с форой -1.5 гола за игру.

Все комментарии
kyys7fhe2bt5
kyys7fhe2bt5
вчера в 17:57
В данном матче, которым открывается очередной тур чемпионата Германии, не вижу смысла изобретать велосипед и беру ставку П2. "Быки" объективно сильнее "козлов" и должны затоптать их даже на чужом поле. Тем более, что коллектив, которым сейчас руководит Тимо Шульц, в последнее время в родных стенах проигрывает даже чаще, чем на выезде. И пока хозяева вяленько борются за выживание, Лейпциг ведёт борьбу за попадание в зону ЛЧ. Как говорится, мотивация запредельная у обеих команд, но разница в классе никуда не делась. Мой прогноз - победа фаворита.
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