«Кёльн» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «РБ Лейпциг», который состоится 15 марта 2024 года
«Кёльн»
«Козлы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на шестнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «красными быками». В Штутгарте в рамках матча 23-го тура чемпионата со счётом 1:1 ничью раскатали «козлы» с местными «швабами». На своём поле в сухую, пропустив два гола, «Кёльн» потерпел поражение от «фармацевтов» из Байера.
На прошлых выходных со счётом 3:3 вничью завершилась выездная игра с мёнхенгладбахской «Боруссией».
«РБ Лейпциг»
«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги занимают пятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче позапрошлого тура чемпионата Германии с разницей в три гола «красные быки» на выезде взяли верх над «невыбиваемыми» из Бохума (4:1). С общим счётом 1:2 по сумме двух встреч «РБ Лейпциг» проиграл мадридскому «Реалу» в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.
9 марта со счётом 2:0 на своём поле «красные быки» выиграли у команды «Дармштадт 98».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кёльн» – 5.60
- Ничья – 4.60
- Победит «РБ Лейпциг» – 1.55
- Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 гола – 2.36
- Тотал голов больше 2.5 – 1.59
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.31
Статистика
- Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру
- Только одну победу одержали «козлы» в десяти крайних матчах
- За такой же период «красные быки» порадовали победами своих поклонников в четырёх встречах.
Прогноз
Крайний раз, когда команды встречались на футбольном поле, «красные быки» выиграли у «козлов» с разгромным счётом 6:0. В предстоящем матче в гостях с разницей, как минимум, в пару мячей «Лейпциг» обыграет оппонента из Кёльна. С коэффициентом 2.36 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче на победу «РБ Лейпцига» с форой -1.5 гола за игру.