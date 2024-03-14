«Кёльн» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.03.2024)

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вчера, 17:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «РБ Лейпциг», который состоится 15 марта 2024 года

«Кёльн»

«Козлы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на шестнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «красными быками». В Штутгарте в рамках матча 23-го тура чемпионата со счётом 1:1 ничью раскатали «козлы» с местными «швабами». На своём поле в сухую, пропустив два гола, «Кёльн» потерпел поражение от «фармацевтов» из Байера.

На прошлых выходных со счётом 3:3 вничью завершилась выездная игра с мёнхенгладбахской «Боруссией».

«РБ Лейпциг»

«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги занимают пятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче позапрошлого тура чемпионата Германии с разницей в три гола «красные быки» на выезде взяли верх над «невыбиваемыми» из Бохума (4:1). С общим счётом 1:2 по сумме двух встреч «РБ Лейпциг» проиграл мадридскому «Реалу» в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

9 марта со счётом 2:0 на своём поле «красные быки» выиграли у команды «Дармштадт 98».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 5.60

Ничья – 4.60

Победит «РБ Лейпциг» – 1.55

Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 гола – 2.36

Тотал голов больше 2.5 – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 – 2.31

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «козлы» в десяти крайних матчах

За такой же период «красные быки» порадовали победами своих поклонников в четырёх встречах.

Прогноз

Крайний раз, когда команды встречались на футбольном поле, «красные быки» выиграли у «козлов» с разгромным счётом 6:0. В предстоящем матче в гостях с разницей, как минимум, в пару мячей «Лейпциг» обыграет оппонента из Кёльна. С коэффициентом 2.36 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче на победу «РБ Лейпцига» с форой -1.5 гола за игру.