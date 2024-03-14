«Богемианс» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.03.2024)

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вчера, 20:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Богемианс» – «Дерри Сити», который состоится 15 марта 2024 года

«Богемианс»

«Цыгане» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают седьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «чёрно-красных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «кондитерами» из Дерри. На выезде с минимальным счётом «Богемианс» взял верх над командой «Сент-Патрикс Атлетик» в рамках матча 2-го тура чемпионата. С разницей в один мяч на выезде уступил «Дроэде Юнайтед» (1:2).

8 марта со счётом 0:2 «цыгане» дома проиграли «Шелбурну».

«Дерри Сити»

«Красно-белая армия» на данный момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимает второе место. Вспомним несколько матчей с участием «Дерри» за последнее время. Почти два месяца «Дерри» не уступает своим соперникам. В один мяч на своём поле «красно-белые» одержали победу над «Сент-Патриксом» (2:1). В гостях «кондитеры» раскатали ничью с «Шемроком» (2:2).

В матче прошлого тура Премьер-дивизиона «Дерри Сити» со счётом 3:0 выиграл у команды «Уотерфорд Юнайтед».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Богемианс» – 4.20

Ничья – 3.50

Победит «Дерри Сити» – 1.90

Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 гола – 3.30

Тотал голов больше 2.5 – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 – 1.74

Статистика

В двух матчах из пяти крайних «Богемианс» обыграл своих оппонентов

За аналогичный период «красно-белая армия» одержала три победы

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 мяча за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.90 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче на победу команды «Дерри Сити». Свои три очка «кондитеры» должны увезти из Дублина в будущей встрече.