«Сент-Патрикс Атлетик» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» – «Шелбурн», который состоится 15 марта 2024 года
«Сент-Патрикс Атлетик»
«Пат’с» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находится на шестой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «святош», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Шелбурном». С разницей в один мяч на выезде «Сент-Патрикс Атлетик» проиграл «красно-белой армии» из Дерри (1:2). «Уотерфорд» на своём поле одержал победу над «святошами» (3:1).
8 марта с минимальным счётом «Пат’с» выиграл у «Дандолка».
«Шелбурн»
Первую строчку турнирной таблицы Премьер-дивизиона занимают «красные». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Шелбурна» за последнее время. Четыре к ряду победы одержали «красные». Со счётом 1:0 «красные» в гостях выиграли у команды «Слайго Роверс». В матче следующего тура с таким же счётом «Шелбурн» взял верх над клубом «Голуэй Юнайтед».
В сухую, забив пару мячей, «красные» на выезде одержали победу над «Богемиансом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.65
- Ничья – 3.25
- Победит «Шелбурн» – 2.75
- Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 гола – 5.45
- Тотал голов больше 2.5 – 2.29
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.60
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
- Пять побед одержали «святоши» в десяти крайних матчах
- За такой же период «красные» выиграли в девяти матчах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на победу «Шелбурна» с коэффициентом 2.75. «Красные» в неплохой форме и вполне могут взять верх над «святошами» на выезде.
Исходя из этого, можно сделать ставку на ничью или на победу «Шелбурна».
Исходя из этого, можно сделать ставку на ничью или на победу «Шелбурна».