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«Сент-Патрикс Атлетик» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.03.2024)

вчера, 23:38
«Сент-Патрикс Атлетик» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» – «Шелбурн», который состоится 15 марта 2024 года

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Пат’с» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находится на шестой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «святош», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Шелбурном». С разницей в один мяч на выезде «Сент-Патрикс Атлетик» проиграл «красно-белой армии» из Дерри (1:2). «Уотерфорд» на своём поле одержал победу над «святошами» (3:1).

8 марта с минимальным счётом «Пат’с» выиграл у «Дандолка».

«Шелбурн»

Первую строчку турнирной таблицы Премьер-дивизиона занимают «красные». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Шелбурна» за последнее время. Четыре к ряду победы одержали «красные». Со счётом 1:0 «красные» в гостях выиграли у команды «Слайго Роверс». В матче следующего тура с таким же счётом «Шелбурн» взял верх над клубом «Голуэй Юнайтед».

В сухую, забив пару мячей, «красные» на выезде одержали победу над «Богемиансом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.65
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Шелбурн» – 2.75
  • Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 гола – 5.45
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.29
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.60

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
  • Пять побед одержали «святоши» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «красные» выиграли в девяти матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на победу «Шелбурна» с коэффициентом 2.75. «Красные» в неплохой форме и вполне могут взять верх над «святошами» на выезде.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк шелбурн
Все комментарии
jyd85r3f5ut5
jyd85r3f5ut5
сегодня в 00:00
Учитывая результаты последних матчей обеих команд, можно предположить, что матч будет достаточно напряженным. «Сент-Патрикс» имеет некоторый спад в своей игре, но при этом они стараются играть дома, где у них есть поддержка болельщиков. «Шелбурн» находится на подъеме и играет очень уверенно. Но стоит отметить, что это будет первая игра на выезде для них после серии домашних матчей.
Исходя из этого, можно сделать ставку на ничью или на победу «Шелбурна».
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