«Сент-Патрикс Атлетик» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.03.2024)

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вчера, 23:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» – «Шелбурн», который состоится 15 марта 2024 года

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Пат’с» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находится на шестой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «святош», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Шелбурном». С разницей в один мяч на выезде «Сент-Патрикс Атлетик» проиграл «красно-белой армии» из Дерри (1:2). «Уотерфорд» на своём поле одержал победу над «святошами» (3:1).

8 марта с минимальным счётом «Пат’с» выиграл у «Дандолка».

«Шелбурн»

Первую строчку турнирной таблицы Премьер-дивизиона занимают «красные». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Шелбурна» за последнее время. Четыре к ряду победы одержали «красные». Со счётом 1:0 «красные» в гостях выиграли у команды «Слайго Роверс». В матче следующего тура с таким же счётом «Шелбурн» взял верх над клубом «Голуэй Юнайтед».

В сухую, забив пару мячей, «красные» на выезде одержали победу над «Богемиансом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.65

Ничья – 3.25

Победит «Шелбурн» – 2.75

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 гола – 5.45

Тотал голов больше 2.5 – 2.29

Тотал голов меньше 2.5 – 1.60

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Пять побед одержали «святоши» в десяти крайних матчах

За такой же период «красные» выиграли в девяти матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на победу «Шелбурна» с коэффициентом 2.75. «Красные» в неплохой форме и вполне могут взять верх над «святошами» на выезде.