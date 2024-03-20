Катар – Кувейт: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

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сегодня, 03:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Катар – Кувейт, который состоится 21 марта 2024 года

Катар

«Бордовые» на сегодняшний день в турнирной таблице группы A занимают первое место. Рассмотрим недавние матчи с участием катарской сборной. Семь матчей подряд составляет выигрышная серия национальной команды Катара. В четвертьфинале Кубка Азии «бордовые» взяли верх над сборной Узбекистана после серии пенальти (2:1). В полуфинале катарская сборная выиграла у национальной команды Ирана со счётом 3:2.

В финале Кубка Азии «бордовые» обыграли сборную Иордании (3:1).

Кувейт

Второе место занимают «синие» в турнирной таблице своей группы. Вспомним несколько футбольных поединков сборной Кувейта за последнее время. В матче 1-го тура второго этапа квалификации «синие» уступили сборной Индии. Во 2-ом туре уверенно выиграли у национальной команды Афганистана (4:0). В товарищеском матче с разницей в пару мячей кувейтская сборная проиграла ливийцам (1:3).

Уганда со счётом 2:0 одержала победу над национальной командой Кувейта.

Котировки БК Pinnacle

Победит Катар – 1.34

Ничья – 4.50

Победит Кувейт – 7.80

Победит Катар с форой -1.5 гола – 2.04

Тотал голов больше 2.5 – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 – 1.84

Статистика

Только в одном матче из десяти крайних катарцы уступили

За аналогичный период «синие» проиграли в шести матчах

В трёх последних очных встречах «бордовые» выиграли у сборной Кувейта.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.34 на победу сборной Катара. Выигрышная серия «бордовых» продлится.