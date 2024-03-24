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«Портленд Тимберс» – «Филадельфия Юнион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.03.2024)

сегодня, 01:09
«Портленд Тимберс» – «Филадельфия Юнион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч MLS «Портленд Тимберс» – «Филадельфия Юнион», который состоится 24 марта 2024 года

«Портленд Тимберс»

«Дровосеки» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции МЛС входят в тройку самых сильных команд. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Филадельфией», предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «Портленда». 3 марта на своём поле со счётом 2:2 вничью сыграли «дровосеки» с «ДС Юнайтед». Через неделю в Нью-Йорке с разницей в один мяч «Портленд» выиграл у местных «горожан» (2:1).

На прошлых выходных в Хьюстоне с минимальным счётом «дровосеки» уступили местному «Динамо».

«Филадельфия Юнион»

«Юнион» в турнирной таблице Восточной конференции занимает на данный момент тринадцатое место. Вспомним результаты нескольких футбольных поединков «Филадельфии» за последнее время. Месяц команда не выигрывает своих оппонентов. 3 марта в гостях «Юнион» разошёлся миром с командой «Спортинг Канзас-Сити» (1:1). С общим счётом 0:6 по сумме двух встреч «Филадельфия» проиграла мексиканской команде «Пачука».

17 марта на выезде со счётом 2:2 вничью сыграл «Юнион» с командой «Остин».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Портленд Тимберс» – 1.96
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Филадельфия Юнион» – 3.70
  • Победит «Портленд Тимберс» с форой -1.5 гола – 3.25
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.71
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.14

Статистика

  • Три победы одержали «дровосеки» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «Юнион» выиграл своих оппонентов в двух встречах
  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

На данном этапе «дровосеки» объективно сильнее оппонента из Филадельфии. В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Портленд Тимберс» с коэффициентом 1.96.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Портленд
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