«Портленд Тимберс» – «Филадельфия Юнион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.03.2024)

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сегодня, 01:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч MLS «Портленд Тимберс» – «Филадельфия Юнион», который состоится 24 марта 2024 года

«Портленд Тимберс»

«Дровосеки» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции МЛС входят в тройку самых сильных команд. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Филадельфией», предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «Портленда». 3 марта на своём поле со счётом 2:2 вничью сыграли «дровосеки» с «ДС Юнайтед». Через неделю в Нью-Йорке с разницей в один мяч «Портленд» выиграл у местных «горожан» (2:1).

На прошлых выходных в Хьюстоне с минимальным счётом «дровосеки» уступили местному «Динамо».

«Филадельфия Юнион»

«Юнион» в турнирной таблице Восточной конференции занимает на данный момент тринадцатое место. Вспомним результаты нескольких футбольных поединков «Филадельфии» за последнее время. Месяц команда не выигрывает своих оппонентов. 3 марта в гостях «Юнион» разошёлся миром с командой «Спортинг Канзас-Сити» (1:1). С общим счётом 0:6 по сумме двух встреч «Филадельфия» проиграла мексиканской команде «Пачука».

17 марта на выезде со счётом 2:2 вничью сыграл «Юнион» с командой «Остин».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Портленд Тимберс» – 1.96

Ничья – 3.85

Победит «Филадельфия Юнион» – 3.70

Победит «Портленд Тимберс» с форой -1.5 гола – 3.25

Тотал голов больше 2.5 – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 – 2.14

Статистика

Три победы одержали «дровосеки» в десяти крайних матчах

За такой же период «Юнион» выиграл своих оппонентов в двух встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

На данном этапе «дровосеки» объективно сильнее оппонента из Филадельфии. В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Портленд Тимберс» с коэффициентом 1.96.