КПР – «Бирмингем»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 02:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 39-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии КПР – «Бирмингем», который состоится 29 марта 2024 года

КПР

«Куинз Парк Рейнджерс» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги находится на двадцатой строчке. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием КПР за последнее время. В рамках матча 36-го тура чемпионата «Рейнджерс» раскатал дома ничью с «Вест Бромвичем» (2:2). В сухую, пропустив пару мячей, КПР дома потерпел поражение от «Мидлсбро».

16 марта нулевую ничью «Супер Обручи» раскатали с «чёрными котами» из Сандерленда.

«Бирмингем»

«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа занимают двадцать первое место, уступая КПР одно очко. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Бирмингема». С минимальным счётом «синие» на выезде уступили «Миллуолу» в матче 37-го тура. Дома со счётом 0:1 «Бирмингем» проиграл команде «Мидлсбро».

В матче 38-го тура «синие» потерпели поражение от «шершней» из Уотфорда.

Котировки БК Pinnacle

Победит КПР – 1.98

– 1.98 Ничья – 3.35

Победит «Бирмингем» – 3.60

Победит КПР с форой -1.5 гола – 3.60

с форой -1.5 гола – 3.60 Тотал голов больше 2.5 – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 – 1.61

Статистика

В трёх крайних очных встречах КПР не забил ни одного гола в ворота «Бирмингема»

не забил ни одного гола в ворота «Бирмингема» В одной встрече из пяти последних «Супер Обручи» потерпели поражение

За такой же период «синие» проиграли своим оппонентам в четырёх матчах.

Прогноз

С коэффициентом 1.61 в предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей игры. Больше двух голов на двоих команды,скорее всего, не забьют.