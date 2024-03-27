Клуб Малкома в Книге рекордов Гиннесса. «Аль-Хиляль» побеждает без Неймара

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вчера, 14:22

Но туркмены претендуют на рекорд шейхов.

«Аль-Хиляль» выиграл в 29 матчах подряд

В Книгу рекордов Гиннесса внесли результат Малкома, Милинковича-Савича и Митровича. Футболисты с фамилиями на букву «м» результативно выступают в составе саудовского «Аль-Хиляля», лидера тамошнего чемпионата. Даже без травмированного Неймара банда, собранная на щедрые пожертвования шейхов на футбол, может похвастаться победами в невероятном количестве. В мировой истории единицы собирали более двадцати побед подряд во всех турнирах.

Ничья всегда может коварно сорвать серию, но подопечные португальца Жорже Жезуша разбираются со всеми соперниками на пути. «Аль-Хиляль» играет в чемпионате, где своеобразное судейство. Были скандалы, например, в поединке против «Аль-Насра» Роналду. Но надо признать, что на фоне слабых защитных линий оппонентов атака фаворита смотрится круто. В воротах у «Аль-Хиляля» марокканец Буну, один из героев ЧМ -2022, в защите Кулибали и Лоди.

Они помогают выходить из атаки в стиле «Наполи» и «Атлетико», бывших клубов этих игроков. «Аль-Хиляль» точно не команда уровня плей-офф Лиги чемпионов, где их хочет увидеть шейх. Но с таким составом и перевесом над конкурентами серия из 29 побед подряд не шокирует, хотя и удивляет. Невероятно сложно даже любителям показать такой результат. Футбол – спорт с минимумом зачетных баллов, поэтому хвалим Жезуша и его подопечных за концентрацию.

Осталось только понять, когда их серия прервется? Уже в субботу новый матч против «Аль-Шабаба», а ещё есть поединки азиатской Лиги чемпионов чуть позже. У «Аль-Хиляля» в серии встречаются победы с разницей в один мяч, приходится драться за мировой рекорд. Или они его не поставили? В гонку к арабскому скакуну неожиданно врывается гость из Азии.

Туркменский «Аркадаг» идёт без поражений

Могли видеть ролики в сети, где бывший туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов катается на скаковой лошади, поднимает гриф от золотой штанги, играет на гитаре и поет, проводит тренировки для специальных войск, читает рэп о коне, отчитывает агрономов, склонивших головы, туркменскими пословицами, а они их внимательно записывают в блокноты. Двадцать первый век на дворе, человек хотел стать звездой интернета, и у него получилось.

Но Бердымухамедов вышел на пенсию, с 2022 года президентом Туркменистана стал его сын. Наследственный глава государства Сердар не сильно отличается от отца. Говорят, запретил женщинам в Туркменистане косметику, покраску волос и маникюр. Зато глава страны с населением около 7 млн человек захотел создать футбольный клуб. «Аркадаг» основан в прошлом году, на эмблеме команды, разумеется, лошадь. Сразу стали чемпионами, на сборах с «Зенитом» играли.

В «Аркадаг» перешли 27 футболистов из шести сильнейших клубов Туркменистана, в основном игроки национальной сборной. Просто побеждать, когда играешь в турнирах, которыми управляет невидимая рука наследственного правителя. Зачем эти ничьи выдумали? А вот сборная Туркменистана ничего не показала в отборе на недавний Кубок Азии. Скромная команда одержала победу над Бангладеш, но проиграла двум другим соперникам, не добрались в Катар.

Зато «Аркагад» формально с мировым рекордом в футболе, 33 победы в официальных играх. Но представители Книги Гиннесса отказываются принимать во внимание победы клуба, созданного год назад из Йокары-лиги. Результаты фаворита в первом чемпионате – 24 матча, 24 побед, 83 гола забито, 17 пропущенных, разница мячей +66. Комментарии не нужны, всё и так понятно. «Аркадаг» когда-то проиграет, но уже продержался дольше всех в истории футбола.

«Аякс» и «Бавария» собирали безумные серии

Тяжело серьезно воспринимать серию клуба, у которого средняя результативность 3.45 гола за игру. Легко поставить под сомнение ценность побед «Аль-Хиляля». Даже если Роналду ещё сто раз повторит, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее французской Лиги 1, правдой это мнение не станет. Туркменский президент и наследный принц Саудовской Аравии играются в футбол, на здоровье. Но если искать победные серии на серьезном уровне, то приходим к старейшинам мирового футбола.

Речь о «Аяксе» и «Баварии». У клуба из Амстердама сразу две выдающиеся серии. Первая с начала семидесятых годов, 26 поединков подряд с участием Кройфа. Тот «Аякс» выигрывал Кубок чемпионов, папашу Лиги чемпионов. Секрет успеха – первыми начали активно практиковать «тотальный футбол», современный стиль игры. Даже отъезд тренера Михелса в «Барселону» не помешал тому «Аяксу». Также впечатляющую серию из 25 побед подряд собрал Луи Ван Гал с молодым «Аяксом».

Литманен, Кану, Джодж, Зеефдорф, Давидс, ван дер Сар и Овермарс выиграли Лигу чемпионов, помнят те победы середины девяностых годов. Даже великий «Милан» их не остановил в финале ЛЧ , юный Клюйверт забил единственный мяч. Также можно поискать успехи скромных клубов, например, из национальной лиги Уэльса, где у «Нью-Сейнтс» была серия из 27 побед подряд. Вот только этот результат, как и успех «Уйпешта» в послевоенной Венгрии, не впечатляет, ведь уровень намного ниже.

А вот 23 победы «Баварии» четыре года назад, 22 победы «Реала» Анчелотти девять лет назад или рекорд Гвардиолы – 21 победа «Манчестер Сити», заслуживают комплиментов. Также много просто серий без поражений, как у «Байера» Алонсо. Хотя это тоже впечатляющая серия. Но вот одни победы дарует комбинация мастерства, везения и большого стресса. А ещё явного перевеса над соперниками, ведь надо сломать их до выхода на поле. Малком и его «Аль-Хиляль» официально попали в историю футбола.