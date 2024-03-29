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«Дроэда Юнайтед» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

сегодня, 01:23
«Дроэда Юнайтед» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 29 марта 2024 года

«Дроэда Юнайтед»

«Дроги» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи с участием команды. В рамках матча позапрошлого тура чемпионата «турки» раскатали нулевую ничью в гостях с командой «Голуэй Юнайтед».

16 марта на выезде со счётом 1:3 «Дроэда» проиграла команде «Слайго Роверс».

«Сент-Патрикс Атлетик»

На одну строчку выше «Дроэды» находятся «святые» в турнирной таблице Премьер-дивизиона. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче 5-го тура чемпионата с минимальным счётом «святые» взяли верх над командой «Дандолк». Победный гол в матче забил нападающий Руайри Китинг.

В матче прошлого тура Премьер-дивизиона со счётом 1:2 «Пат’с» уступил Шелбурну.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дроэда Юнайтед» – 3.40
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.14
  • Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 гола – 3.90
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.99
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.82

Статистика

  • Три поражения потерпели «дроги» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «святоши» проиграли в четырёх матчах
  • Пять крайних очных матчей команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего матча. Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на тотал больше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.99.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Дроэда
Все комментарии
qne7yp9tvk93
qne7yp9tvk93
сегодня в 08:00
Дроеда хоть и играет дома, но фаворитом этого матча не является. Гости запросто могут урвать в этом матче очко.
g6z4d9e5srpn
g6z4d9e5srpn
сегодня в 07:56
Игра на три результата, а вот голы в этом матче будут. Жду минимум по одному от каждой команды.
Гость
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