«Дроэда Юнайтед» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 29 марта 2024 года
«Дроэда Юнайтед»
«Дроги» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи с участием команды. В рамках матча позапрошлого тура чемпионата «турки» раскатали нулевую ничью в гостях с командой «Голуэй Юнайтед».
16 марта на выезде со счётом 1:3 «Дроэда» проиграла команде «Слайго Роверс».
«Сент-Патрикс Атлетик»
На одну строчку выше «Дроэды» находятся «святые» в турнирной таблице Премьер-дивизиона. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче 5-го тура чемпионата с минимальным счётом «святые» взяли верх над командой «Дандолк». Победный гол в матче забил нападающий Руайри Китинг.
В матче прошлого тура Премьер-дивизиона со счётом 1:2 «Пат’с» уступил Шелбурну.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дроэда Юнайтед» – 3.40
- Ничья – 3.45
- Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.14
- Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 гола – 3.90
- Тотал голов больше 2.5 – 1.99
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.82
Статистика
- Три поражения потерпели «дроги» в пяти крайних матчах
- За такой же период «святоши» проиграли в четырёх матчах
- Пять крайних очных матчей команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего матча. Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на тотал больше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.99.