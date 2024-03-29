«Дроэда Юнайтед» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 01:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 29 марта 2024 года

«Дроэда Юнайтед»

«Дроги» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи с участием команды. В рамках матча позапрошлого тура чемпионата «турки» раскатали нулевую ничью в гостях с командой «Голуэй Юнайтед».

16 марта на выезде со счётом 1:3 «Дроэда» проиграла команде «Слайго Роверс».

«Сент-Патрикс Атлетик»

На одну строчку выше «Дроэды» находятся «святые» в турнирной таблице Премьер-дивизиона. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче 5-го тура чемпионата с минимальным счётом «святые» взяли верх над командой «Дандолк». Победный гол в матче забил нападающий Руайри Китинг.

В матче прошлого тура Премьер-дивизиона со счётом 1:2 «Пат’с» уступил Шелбурну.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дроэда Юнайтед» – 3.40

Ничья – 3.45

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.14

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 гола – 3.90

Тотал голов больше 2.5 – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 – 1.82

Статистика

Три поражения потерпели «дроги» в пяти крайних матчах

За такой же период «святоши» проиграли в четырёх матчах

Пять крайних очных матчей команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего матча. Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на тотал больше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.99.