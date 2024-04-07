«Опоссумы», «кони», «козлы» и «дельфин». Тотемные животные российского футбола

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сегодня, 15:20

Юран придумал новое прозвище для арбитров РПЛ .

Футбольный мир часто пересекается в животным. На эмблемах множества клубов звери, начиная со львов на гербах «Челси», «Астон Виллы», «Лиона», «Спортинга», «Байера», «Копенгагена», «Брешии» и «Миллуолла». Пуйоля прозвали «пуделем», Месси называли «блохой», как и многих невысоких аргентинских игроков. Гаттузо называли «носорогом», ведь хавбек был напористым, а сокращенный вариант имени Дженнаро – Рино, созвучен с английским словом для обозначения этого животного.

Кролики, жирафы, ослики, утки, мышки и скорпионы становились символами известных футболистов. Если вспомнить о «питбуле», то перед глазами Давидс, голландский полузащитник, игравший в очках. В футболе много «орлов» от Лиссабона до Рима, есть «волки» и «лебеди». Геральдика футбола уходит корнями в обычную, где на гербах изображали разных животных. А в РПЛ «быки» из Краснодара играли против «Пари НН». Иронично, что именно животных вспомнил после матча главный тренер Юран.

Опоссум

Что не так с опоссумами? Видимо, Юран считает, что эти животные символизируют трусливость. Именно так главный тренер «Пари НН» назвал арбитров матча «Пари НН» и «Краснодара». Хотя отдаем должное волевым качествам боевитой команды из Нижнего Новгорода – отыгрались с 0:2 и забили три мяча в ворота фаворита, разве судьи забили хозяевам четыре гола? Никак нет, поэтому Юран просто выплеснул эмоции, подарив ещё одну знаменитую цитату, а судьям – новое тотемное животное:

Боятся всего. Там второй наступ был! Чего вы боитесь? Вторая желтая! Так и футбол будет загнивать. Посмотрите на планшет! Опоссумы!

Кстати, у самого Юрана было прозвище Барсик, которое футболист случайно придумал себе сам. Однажды игрок на обеде в шутку попросил у официантки принести побольше зелени для своего «барсика», намекая понятно на какой орган, ведь петрушка влияет на уровень тестостерона. Напарники рассмеялись и использовали словечко, чтобы обозначать самого Юрана. А теперь злой барс после поражения придумал прозвище для арбитров РПЛ – опоссумы.

Дельфин

Если в Англии в футбольном разговоре упоминается футболист, обозначенный словом «крыса», то все фанаты АПЛ понимают, о ком речь. Не приветствуем такое отношение, но у Бруну Фернандеша – капитана МЮ , репутация провокатора, симулянта и жалобщика. Даже разозленные фанаты МЮ иногда вспоминают грызуна, описывая беспринципный подход лидера к достижению результатов. Но Фернандеш не примет сравнение со Сплинтером, а вот Соболев высмеивал собственные симуляции, ведь носил кепку с дельфином. Если спросить, кто в РПЛ дельфин без русалки, то нападающий «Спартака» первым придет на ум. Сегодня дерби с «Динамо», надеемся, обойдется без нырков Соболева и всех остальных участников матча. Дельфинам – волю, а футболистам – честный футбол.

Козёл

Знаменитая история, голос из динамиков на стадионе «Ахмата» назвал арбитра Вилкова «козлом». Проблема данного высказывания в контексте. В англоязычных странах слово «козел» — «goat», совпадает с аббревиатурой «величайший всех времен». Поэтому так называют, например, будущего совладельца «Интера» из Майами. Месси не обижается, что его сравнивают с козлом. Но поскольку в российской истории тюремная и бандитская культуры занимают особое место – далеко ходить не будем, бандитский сериал о казанских детских группировках прошлого века «Слово пацана» стал любимым у народа в прошлом году, то называть мужчин животными, у которых есть рога, не принято. Это явное оскорбление. Поэтому один из работников «Ахмата» взял вину на себя за слова человека у микрофона, а тренер Семак из «Зенита» отбыл дисквалификацию за брошенную в сторону арбитров фразу со словом «козлы». Одно из самых популярных ругательств в адрес арбитров, президент «Урала» их тоже так называл.

Конь

У ЦСКА есть альтернативный логотип, который выглядит круче их основного официального символа. Голова лошади с пламенной гривой хороша, ведь это символ клуба. На бровке в домашних матчах «армейцев» можно увидеть маскота – коня с номером 1911. Именно в этом году основали ОЛЛС, предшественников ЦСКА . Не сразу московский клуб принял популярное прозвище, ведь изначально его придумали соперники с целью оскорбить. ЦСКА перебрался в семидесятых годах на стадион на Песчаной улице, где раньше были конюшни, поэтому сначала обозвали стадион, а потом его традиционных посетителей. Но конь отличный символ, явно лучше того, как называют соперники «спартаковцев», ведь их величают не только «мясом».

Паук и пантера

В российском футболе есть чемпион, которого сравнивали с пауком – всех достанет длинными лапами, или пантерой за элегантные прыжки из угла в угол. Разумеется, речь о Яшине. Причем сейчас его бы не назвали «черная пантера» или «черный паук», поскольку на самом деле вратарский свитер «Динамо» был темно-синим, причем с самого начала, и это подтверждала жена Льва Ивановича. Но прозвища приклеились, поскольку Яшин играл во времена с черно-белыми телевизорами, зрители видели его свитер очень темным, поэтому прозвали «черным пауком».

В использовании животных сравнений часто меньше вреда, чем в таких историях, как у Ильина и Мирзова. Вингер Резиуан из «Арсенала» утверждал, что нападающий «Урала» использовал шовинистическое оскорбление в его адрес. Сейчас Владимир играет за «Ахмат» и живет в Грозном, где точно не называет окружающих людей такими словами. Тогда назначали целые судебные экспертизы, чтобы разобраться. Но не нашлось записей, благодаря которым смогли бы по губам прочитать то самое слово. А вот про «тренеришку» все слышали, это самое знаменитое оскорбление в российском футболе. Недавно Карпин обзывал арбитра похуже, так что опоссумы — это ещё легкое сравнение на эмоциях. Причем вряд ли Юрана смогут наказать, поскольку в словаре нет переносного значения слова «опоссум», как в случае с «козлом».