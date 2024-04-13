«Оренбург» – «Пари НН»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.04.2024)

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сегодня, 17:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Оренбург» – «Пари НН», который состоится 14 апреля 2024 года

«Оренбург»

В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» занимает двенадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. В 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов» «Оренбуржцы» с минимальным счётом взяли верх над «Ахматом».

8 апреля со счётом 3:0 «Оренбург» выиграл у «Рубина» в матче прошлого тура РПЛ .

«Пари НН»

«Нижегородцы» на данный момент находятся на десятой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды «Нижний Новгород». В сухую, пропустив пару мячей, «Нижегородцы» проиграли «Балтийцам».

На прошлых выходных дома со счётом 3:4 «Пари НН» уступил краснодарским «Быкам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Оренбург» – 2.03

Ничья – 3.35

Победит «Пари НН» – 3.85

Победит «Оренбург» с форой -1.5 гола – 3.80

Тотал голов больше 2.5 – 2.27

Тотал голов меньше 2.5 – 1.61

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

«Оренбуржцы» одержали три победы над своими соперниками в пяти крайних матчах

За такой же период «Пари НН» обыграл своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

В сентябре прошлого года в гостях «Оренбуржцы» потерпели поражение от «Нижегородцев». В предстоящем футбольном поединке на своём поле у подопечных Деограсии получится взять реванш. Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку на победу «Оренбурга» по коэффициенту 2.03.