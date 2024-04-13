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«Оренбург» – «Пари НН»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.04.2024)

сегодня, 17:32
«Оренбург» – «Пари НН»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Оренбург» – «Пари НН», который состоится 14 апреля 2024 года

«Оренбург»

В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» занимает двенадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. В 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов» «Оренбуржцы» с минимальным счётом взяли верх над «Ахматом».

8 апреля со счётом 3:0 «Оренбург» выиграл у «Рубина» в матче прошлого тура РПЛ.

«Пари НН»

«Нижегородцы» на данный момент находятся на десятой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды «Нижний Новгород». В сухую, пропустив пару мячей, «Нижегородцы» проиграли «Балтийцам».

На прошлых выходных дома со счётом 3:4 «Пари НН» уступил краснодарским «Быкам».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Оренбург» – 2.03
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Пари НН» – 3.85
  • Победит «Оренбург» с форой -1.5 гола – 3.80
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.27
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.61

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • «Оренбуржцы» одержали три победы над своими соперниками в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Пари НН» обыграл своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

В сентябре прошлого года в гостях «Оренбуржцы» потерпели поражение от «Нижегородцев». В предстоящем футбольном поединке на своём поле у подопечных Деограсии получится взять реванш. Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку на победу «Оренбурга» по коэффициенту 2.03.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Оренбург
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:43
Пари НН не является здесь фаворитом и сыграть от хозяев, считаем, вполне логичным выбором. С учетом еще весенних игр 5 матчей подряд хозяева не проигрывают, после Ярошика они классно упорядочили свою игру, тогда как у гостей 2 поражения кряду, разрозненность в центре поля плюс слабая игра в обороне, чего раньше не было. Оренбург за двойку смотрится здесь перспективно, тем более команда играет за город и горожан из-за паводка на повышенных эмоциях и старается как может радовать болельщиков.
Гость
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