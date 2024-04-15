«Саутгемптон» – «Престон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.04.2024)

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сегодня, 04:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Престон», который состоится 16 апреля 2024 года

«Саутгемптон»

«Святые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Саутгемптона». В матче позапрошлого тура с разницей в один мяч «Красно-белые» дома выиграли у «Ковентри» (2:1).

13 апреля со счётом 3:2 «Саутгемптон» дома взял верх над «Шершнями» из Уотфорда.

«Престон»

«Престон Норт Энд» в турнирной таблице Чемпионшипа находится на десятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Лилейно-белых». В три гола «Престон» выиграл на своём поле у «Хаддерсфилда» (4:1).

С минимальным счётом в прошлом туре «Престон Норт Энд» уступил дома «Канарейкам» из Норвича.

Котировки БК Pinnacle

Победят «Саутгемптон» – 5.40

Ничья – 4.80

Победит «Престон» – 1.52

Победит «» с форой -1.5 гола – 2.23

Тотал голов больше 3.5 – 2.05

Тотал голов меньше 3.5 – 1.77

Статистика

Только в одной встрече из пяти крайних «Святые» уступили

За такой же период «Престон» проиграл своим соперникам в двух матчах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.38 компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать на победу «Саутгемптона». «Святым» нужны очки для выхода в Премьер-лигу. Теоретические шансы у команды остаются на выход напрямую, минуя стадию плей-офф.