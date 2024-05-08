«Наполи» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

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вчера, 23:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Наполи» – «Болонья», который состоится 11 мая 2024 года

«Наполи»

«Лазурно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Наполи», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Борзыми». В 34-ом туре Серии A «Партенопейцы» раскатали ничью с «Ромой» (2:2).

6 мая со счётом 1:1 вничью сыграли «Маленькие ослы» с «Чёрно-белыми» из Удине.

«Болонья»

«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимают четвёртое место. Вспомним результаты нескольких футбольных поединков с участием «Борзых» за последнее время. В 34-ом туре чемпионата Италии «Болонья» дома разошлась миром с «Удинезе» (1:1).

3-го числа текущего месяца «Красно-синие» сыграли вничью с «Быками» из Турина (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 2.09

Ничья – 3.60

Победит «Болонья» – 3.55

Победит «Наполи» с форой -1.5 гола – 3.60

Тотал голов больше 2.5 – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 – 1.89

Статистика

Три поражения потерпели «Лазурно-белые» в десяти крайних матчах

За такой же период «Борзые» уступили в одной встрече

С 2019 года «Болонья» не выигрывает у «Наполи».

Прогноз

Доверимся статистике очных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка. Компания Pinnacle ставку предлагает в будущей встрече сделать на победу «Наполи» с коэффициентом 2.09.