«Сент-Патрикс Атлетик» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.05.2024)

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вчера, 14:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» – «Дерри Сити», который состоится 17 мая 2024 года

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Святоши» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на седьмой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Пат’са» за последнее время. На выезде с минимальным счётом «Сент-Патрикс Атлетик» уступил команде «Слайго Роверс» в 14-ом туре Премьер-дивизиона.

10 мая со счётом 2:2 вничью сыграли «Святоши» в гостях с командой «Шемрок Роверс».

«Дерри Сити»

«Кондитеры» на данный момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают второе место. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «Святошами», предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Дерри». На своём поле со счётом 1:1 вничью сыграли «Красно-белые» с «Шелбурном».

В рамках матча прошлого тура чемпионата Ирландии «Красно-белая армия» с минимальным счётом выиграла дома у «Богемианса».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.95

Ничья – 3.40

Победит «Дерри Сити» – 2.39

Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 гола – 4.50

Тотал голов больше 2.5 – 2.32

Тотал голов меньше 2.5 – 1.56

Статистика

Только одну победу одержал «Пат’с» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Кондитеры» выиграли в трёх встречах

В трёх крайних очных встречах «Дерри» выиграл у «Святош».

Прогноз

При прогнозировании исхода будущей встречи предлагаем довериться статистике очных встреч команд. Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу команды «Дерри Сити» с коэффициентом 2.39.