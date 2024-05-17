«Сент-Патрикс Атлетик» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» – «Дерри Сити», который состоится 17 мая 2024 года
«Сент-Патрикс Атлетик»
«Святоши» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на седьмой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Пат’са» за последнее время. На выезде с минимальным счётом «Сент-Патрикс Атлетик» уступил команде «Слайго Роверс» в 14-ом туре Премьер-дивизиона.
10 мая со счётом 2:2 вничью сыграли «Святоши» в гостях с командой «Шемрок Роверс».
«Дерри Сити»
«Кондитеры» на данный момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают второе место. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «Святошами», предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Дерри». На своём поле со счётом 1:1 вничью сыграли «Красно-белые» с «Шелбурном».
В рамках матча прошлого тура чемпионата Ирландии «Красно-белая армия» с минимальным счётом выиграла дома у «Богемианса».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.95
- Ничья – 3.40
- Победит «Дерри Сити» – 2.39
- Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 гола – 4.50
- Тотал голов больше 2.5 – 2.32
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.56
Статистика
- Только одну победу одержал «Пат’с» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Кондитеры» выиграли в трёх встречах
- В трёх крайних очных встречах «Дерри» выиграл у «Святош».
Прогноз
При прогнозировании исхода будущей встречи предлагаем довериться статистике очных встреч команд. Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу команды «Дерри Сити» с коэффициентом 2.39.