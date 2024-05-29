«Брейдаблик» – «Викингур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

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сегодня, 00:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Лучшего дивизиона чемпионата Исландии «Брейдаблик» – «Викингур», который состоится 30 мая 2024 года

«Брейдаблик»

«Зелёно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Исландии занимают второе место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Брейдаблика» за последнее время. С разницей в один мяч «Зелёно-белые» одержат победу над «Стьярнаном» (2:1).

На прошлых выходных со счётом 4:1 «Брейдаблик» выиграл у «Фрама» в гостях.

«Викингур»

«Викинги» на сегодняшний день возглавляют турнирную таблицу Лучшего дивизиона. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Брейдабликом». Со счётом 4:1 на выезде «Викингур» выиграл у команды «Вестри».

25 мая с минимальным счётом «Викинги» взяли верх над «Акранесом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брейдаблик» – 2.80

Ничья – 3.90

Победит «Викингур» – 2.29

Победит «Викингур» с форой -1.5 гола – 3.70

Тотал голов больше 3.5 – 2.09

Тотал голов меньше 3.5 – 1.71

Статистика

Четыре поражения потерпел «Брейдаблик» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Викинги» выиграли в таком же количестве футбольных поединков

Пять крайних очных матча команд завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей за игру с коэффициентом 2.09. Четыре гола на двоих команды, скорее всего, забьют в будущей встрече.