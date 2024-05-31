Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев показал своих верных болельщиков.
В сегодняшнем выпуске будет много стиля — очень уж насыщенной была неделя на эту тему. Начнем с Родриго, который снялся для GQ.
А затем встретился с голливудским актером Уиллом Смитом.
Игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд посетил гран-при Монако.
Там также были Вирджил ван Дейк, Душан Влахович, Лорис Кариус и Ашраф Хакими.
Но больше всех удивил Жюль Кунде, который прибыл в расположение сборной Франции в таком наряде. Возможно, что в следующем сезоне защитник будет играть уже не за «Барселону».
Бывший форвард «Арсенала» Никлас Бендтнер решил накачаться к лету.
Экс-защитник «Челси» Тиаго Силва улетел с женой на Бали.
А нападающий «Атлетико» Альваро Мората — в Париж.
Футболисты «Арсенала» Мартин Эдегор и Кай Хаверц стали лучшими друзьями.
Бывший футболист «Ливерпуля» Даниэль Аггер вполне мог бы сыграть в каком-нибудь фильме про тюрьму.
Неймар продолжает улучшать свои навыки игры в гольф.
Хороших выходных, друзья! Иногда полезно просто полежать на диване и отдохнуть! Берите пример с Илкая Гюндогана.