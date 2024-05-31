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Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

вчера, 14:00
Родриго/Кунде

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев показал своих верных болельщиков.

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

В сегодняшнем выпуске будет много стиля — очень уж насыщенной была неделя на эту тему. Начнем с Родриго, который снялся для GQ.

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

А затем встретился с голливудским актером Уиллом Смитом.

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

Игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд посетил гран-при Монако.

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

Там также были Вирджил ван Дейк, Душан Влахович, Лорис Кариус и Ашраф Хакими.

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

Но больше всех удивил Жюль Кунде, который прибыл в расположение сборной Франции в таком наряде. Возможно, что в следующем сезоне защитник будет играть уже не за «Барселону».

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

Бывший форвард «Арсенала» Никлас Бендтнер решил накачаться к лету.

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

Экс-защитник «Челси» Тиаго Силва улетел с женой на Бали.

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

А нападающий «Атлетико» Альваро Мората — в Париж.

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

Футболисты «Арсенала» Мартин Эдегор и Кай Хаверц стали лучшими друзьями.

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

Бывший футболист «Ливерпуля» Даниэль Аггер вполне мог бы сыграть в каком-нибудь фильме про тюрьму.

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

Неймар продолжает улучшать свои навыки игры в гольф.

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

Хороших выходных, друзья! Иногда полезно просто полежать на диване и отдохнуть! Берите пример с Илкая Гюндогана.

Кунде на каблуках, Родриго — в шубе. Лучшие посты из футбольных соцсетей за неделю

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Отнюдь)) у Барсы то Гризман с косичкаии, то Кунде на каблуках
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:36
Кунде удивил так удивил
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