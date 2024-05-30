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Личка рассказал, с какими игроками чемпионата России хотел бы поработать

вчера, 15:57

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, с какими футболистами РПЛ хотел бы поработать.

Если говорить о футболистах из других команд, которых хотелось бы потренировать, то мы все смотрим на тех, кто забивает голы. Например, Сперцян. А есть много игроков, которые делают черновую работу. Например, Черников из «Краснодара», который работает на команду.

Ещё могу выделить Глебова, капитан «Ростова». Он лидер команды, рабочий футболист, страхует спины игроков, которые стараются творить. У нас такой Диего Лаксальт. Сложно назвать одно имя, потому что есть игроки, игру которых можно не замечать, они находятся в тени, но работают на команду.

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Все комментарии
Predator94
Predator94
вчера в 23:38
Лаксальт вообще мировой уровень. Динамо повезло, удивительно, что он поехал в рпл)
Viollator
Viollator
вчера в 21:56
Пенальтиста надо гнать, топ_форварда с юга вертать.
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:34
Мудро, Дружище, очень мудро!!!
112910415
112910415
вчера в 18:31
надо ещё уметь правильно использовать игроков !
shlomo
shlomo
вчера в 17:48
Вопрос в другом а эти игроки о которых он говорит согласились бы с ним поработать???
Capral
Capral
вчера в 17:22
У Лички нет представления о футбольной идеи, или проще сказать- о футбольной игровой модели. Заставлять гонять по всему полю Лаксальта, в течении всей игры и всего турнира- невероятная глупость. Результатом, такой непродуманности- стали частые ошибки опорника Динамо в концовке чемпионата. Неправильное использование Скопинцева- на левом краю обороны. Неумение тренера огранизовать правильно оборону собственных ворот и многое другое...

Но самое печальное, что команда Лички не имеет лица, то-есть, стиля. Команда играет, как придется. Спасают- индивидуально сильные игроки- Битело и Карраскаль. Без них, невозможно себе представить, что было с Динамо. Футбольное убеждение Лички, его футбольная философия- на уровне Оренбурга, и с приходом его в Динамо- ничего не поменялось. В работе Лички- нет ни тактики, ни стратегии, есть- набор неплохих футболистов, только и всего...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:17
Глебова надо бы в Спартак
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:05
Это такой скрытый намёк от Марцела руководству клуба?)
gyqdwc59v5j2
gyqdwc59v5j2
вчера в 16:46
Надо работать с теми кто в команде???
d72n8a3vewpy
d72n8a3vewpy
вчера в 16:27
С такими футболистами любой тренер хотел бы работать, только они играют там, где они играют.
cghxbpwnf7jr
cghxbpwnf7jr
вчера в 16:23
Это показывает, что для успешного тренера важны разные качества игроков, и он стремится найти баланс между атакующими и оборонительными игроками в своей команде.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:21
Хотят ли с ним работать в Динамо?
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