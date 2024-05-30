Личка рассказал, с какими игроками чемпионата России хотел бы поработать

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, с какими футболистами РПЛ хотел бы поработать.
Если говорить о футболистах из других команд, которых хотелось бы потренировать, то мы все смотрим на тех, кто забивает голы. Например, Сперцян. А есть много игроков, которые делают черновую работу. Например, Черников из «Краснодара», который работает на команду.
Ещё могу выделить Глебова, капитан «Ростова». Он лидер команды, рабочий футболист, страхует спины игроков, которые стараются творить. У нас такой Диего Лаксальт. Сложно назвать одно имя, потому что есть игроки, игру которых можно не замечать, они находятся в тени, но работают на команду.
Но самое печальное, что команда Лички не имеет лица, то-есть, стиля. Команда играет, как придется. Спасают- индивидуально сильные игроки- Битело и Карраскаль. Без них, невозможно себе представить, что было с Динамо. Футбольное убеждение Лички, его футбольная философия- на уровне Оренбурга, и с приходом его в Динамо- ничего не поменялось. В работе Лички- нет ни тактики, ни стратегии, есть- набор неплохих футболистов, только и всего...
Но самое печальное, что команда Лички не имеет лица, то-есть, стиля. Команда играет, как придется. Спасают- индивидуально сильные игроки- Битело и Карраскаль. Без них, невозможно себе представить, что было с Динамо. Футбольное убеждение Лички, его футбольная философия- на уровне Оренбурга, и с приходом его в Динамо- ничего не поменялось. В работе Лички- нет ни тактики, ни стратегии, есть- набор неплохих футболистов, только и всего...