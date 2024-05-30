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Обамеянг — о периоде перед уходом из «Арсенала»: «Я начал много пить»

вчера, 17:58

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о проблемах, с которыми столкнулся перед уходом из лондонского «Арсенала» зимой 2022 года.

Слова игрока приводит RMC Sport со ссылкой на Youtube-канал Colinterview.

Я уверен (в том, что у меня была депрессия). Было то, что серьёзно отличалось от повседневной жизни. Например, я начал много пить.

Это был тяжёлый, трудный период. Он начался незадолго до того, как «Арсенал» расторг со мной контракт. Так что да, это была депрессия, я думаю, она связана с проблемами со здоровьем, которые возникли у моих родителей. Это влияет на мужчину, это нормально.

Часто слышим, что о таком нужно говорить. Тут нет ничего постыдного. Несмотря на то, что я этого не делал, знаю, что это действительно может помочь. Людям нужно открыться. Думаю, мне бы это пошло на пользу.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:59
- Пьер...пару слов о завоевании приза "Лучший игрок ЛЕ 2024".....
- Талант не пропьёшь..
112910415
112910415
вчера в 20:09
депрессия - страшная штука !
часто нужна помощь ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:58

Эх "депресняк"...)
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 18:35
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:04
депрессия - страшный недуг.
молодец, Пьер-Эмерик, за волю к жизни
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:02
Молодец, что преодолел тяжелый период в своей жизни и сумел вернуться на топ-уровень. Этот сезон провел на отлично, так держать!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:00
Пить много вредно - это точно !!!
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