Обамеянг — о периоде перед уходом из «Арсенала»: «Я начал много пить»

Нападающий «Марселя» рассказал о проблемах, с которыми столкнулся перед уходом из лондонского «Арсенала» зимой 2022 года.

Слова игрока приводит RMC Sport со ссылкой на Youtube-канал Colinterview.

Я уверен (в том, что у меня была депрессия). Было то, что серьёзно отличалось от повседневной жизни. Например, я начал много пить.

Это был тяжёлый, трудный период. Он начался незадолго до того, как «Арсенал» расторг со мной контракт. Так что да, это была депрессия, я думаю, она связана с проблемами со здоровьем, которые возникли у моих родителей. Это влияет на мужчину, это нормально.

Часто слышим, что о таком нужно говорить. Тут нет ничего постыдного. Несмотря на то, что я этого не делал, знаю, что это действительно может помочь. Людям нужно открыться. Думаю, мне бы это пошло на пользу.