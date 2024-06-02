«Жувентуде» – «Атлетико Гойаненсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.06.2024)

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вчера, 14:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Жувентуде» – «Атлетико Гойаненсе», который состоится 6 июня 2024 года

«Жувентуде»

«Попугаи» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бразилии находятся на четырнадцатой строчке. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Жуве» за последнее время. В рамках матча 4-го тура чемпионата «Жувентуде» сыграло вничью с командой «Атлетико Паранаэнсе» (1:1).

1 июня с таким же счётом «Попугаи» раскатали ничью с командой «Флуминенсе».

«Атлетико Гойаненсе»

«Атлетико» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимает восемнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Красно-чёрных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Попугаями». С общим счётом 5:2 по сумме двух встреч «Атлетико Гойаненсе» выиграло у команды «Бруске» в 1/16 Кубка Бразилии.

1-го числа текущего месяца «Драконище» на выезде выиграло у «Витории» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жувентуде» – 2.09

Ничья – 3.40

Победит «Атлетико Гойаненсе» – 3.40

Победит «Жувентуде» с форой -1.5 гола – 3.90

Тотал голов больше 2.5 – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 – 1.58

Статистика

Только одну победу одержали «Зелёно-белые» в пяти крайних матчах

«Атлетико» выиграло своих соперников в трёх встречах

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.09 на победу команды «Жувентуде». Не без труда, но свои три очка «Попугаи» возьмут в предстоящей встрече.