«Жувентуде» – «Атлетико Гойаненсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Жувентуде» – «Атлетико Гойаненсе», который состоится 6 июня 2024 года
«Жувентуде»
«Попугаи» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бразилии находятся на четырнадцатой строчке. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Жуве» за последнее время. В рамках матча 4-го тура чемпионата «Жувентуде» сыграло вничью с командой «Атлетико Паранаэнсе» (1:1).
1 июня с таким же счётом «Попугаи» раскатали ничью с командой «Флуминенсе».
«Атлетико Гойаненсе»
«Атлетико» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимает восемнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Красно-чёрных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Попугаями». С общим счётом 5:2 по сумме двух встреч «Атлетико Гойаненсе» выиграло у команды «Бруске» в 1/16 Кубка Бразилии.
1-го числа текущего месяца «Драконище» на выезде выиграло у «Витории» со счётом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Жувентуде» – 2.09
- Ничья – 3.40
- Победит «Атлетико Гойаненсе» – 3.40
- Победит «Жувентуде» с форой -1.5 гола – 3.90
- Тотал голов больше 2.5 – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.58
Статистика
- Только одну победу одержали «Зелёно-белые» в пяти крайних матчах
- «Атлетико» выиграло своих соперников в трёх встречах
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.09 на победу команды «Жувентуде». Не без труда, но свои три очка «Попугаи» возьмут в предстоящей встрече.