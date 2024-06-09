Польша – Турция: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.06.2024)

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вчера, 15:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Польша – Турция, который состоится 10 июня 2024 года

Польша

«Белые орлы» на данны й момент в международном рейтинге ФИФА находятся на 28-ом месте. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Бело-красных» за последнее время. 26 марта после серии пенальти «Белые орлы» одержали победу над валлийской сборной в финале квалификации продвижении на Евро.

7 июня со счётом 3:1 поляки обыграли украинскую сборную в товарищеской встрече.

Турция

«Лунные звёзды» на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимают 40-ое место. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с польской сборной, освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Лунных звёзд». 26 марта в товарищеской встрече турецкая сборная потерпела поражение от австрийцев со счётом 1:6.

4-го числа текущего месяца «нулёвку» раскатали «Лунные звёзды» с итальянцами.

Котировки БК Pinnacle

Победит Польша – 2.38

Ничья – 3.40

Победит Турция – 3.10

Победит Польша с форой -1.5 гола – 4.20

Тотал голов больше 2.5 – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 – 1.86

Статистика

Шесть побед одержали поляки в десяти крайних матчах

За такой же период «Лунные звёзды» обыграли своих оппонентов в четырёх встречах

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 3.40. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды.