Анчелотти и Перес поспорили из-за трансфера. Карло уступит в интересах Мбаппе

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вчера, 19:07

Килиану нужен двужильный напарник за спиной.

Президент и тренер «Реала» часто не согласны

У Анчелотти и Переса непростые отношения. Флорентино не может давить на итальянца, ведь тот штампует победы. Но боссу не всегда нравятся дела и слова Карло. «Реал» переполошился, когда тренер заявил об отказе клуба сыграть на Клубном чемпионате мира. Анчелотти, скорее всего, пересказал свой разговор с Пересом. «Реал» привык к большей прибыли за матч, а полноценный летний турнир – риск травмировать футболистов. Карло заявил об отказе от участия, а босс ФИФА Инфантино, видимо, в истерике, позвонил Пересу. Анчелотти пришлось отказаться от собственных слов.

Так бывает, когда управляют старики, которые обычно хуже контролируют высказывания, чем молодые люди. Пересу сейчас 77 лет, Анчелотти позавчера исполнилось 65. Мужчины их возраста бывают упрямыми. Поэтому даже на тему Винисиуса у них были споры. Год назад Флорентино подумывал продать бразильца. А тренер настаивал, что нужно сохранить Жуниора, невзирая на будущий трансфер Мбаппе. Конфликт перенесут на поле, так как надо соединить в команде двух форвардов с левого фланга, не забывая о смещениях на край Беллингема. Также на фланге располагается человек, о котором президент и тренер «Реала» спорят годами.

Речь о левом латерале мирового класса. Для Переса трансферные дискуссии как часть любимой рутины, вроде кофе утром. Флорентино обожает обсуждать с наставниками трансферные идеи. Заметно, что Анчелотти не в восторге от приезда Мбаппе. Боится последствий появления в команде капризной звезды. А с Зиданом у Переса были зарубы на тему Азара и Погба. Поля в итоге не подписали, а Эден стал редким трансферным провалом «Реала». За сделки отвечает главный скаут Калафат, он в основном учитывает каждую мелочь. Но позиция левого защитника пустует без легенды после ухода Марсело.

Мбаппе выберет себе напарника на фланге

Левый защитник «Реала» Менди много раз был близок к уходу из мадридского клуба. И каждый раз он умудрялся остаться еще на пару лет. У Переса четкая позиция. Ему не нравится, что один человек выпадает по звездному статусу. Состав «Реала» наводнили талантами с огромной рыночной стоимостью. Есть сильные ветераны, вроде Куртуа и Карвахаля. Хотя все понимают, что уровень их игры может упасть с возрастом, они в разряде Модрича. Нужны составу, как Кроос. Анчелотти заявил, что если Тони передумает уходить из футбола, то готов вернуть его в заявку после Евро-2024. Боятся потерять магический ритм в центре поля.

Менди подобное приглашение через много лет не получит. Ферлану всего 29 лет, но у француза есть очевидные минусы, помимо недостаточной звездности для продажи футболок «Реала» по всему миру. Менди пропустил 54 матча из-за травм за последние сезоны. Перес считает, что Менди отыграл свой лучший год, поэтому пора определиться с новичком. Или оставить француза для ротации, или попрощаться, чтобы в основе оказалась яркая звезда. «Реал» иногда использовал на левом фланге не самых звездных ребят, вроде Фабиу Коэнтрау, но в историю вошли невероятно техничные бразильские левши Роберто Карлос и Марсело.

Анчелотти не прочь продолжить работу с Менди, ведь считает его послушным защитником. Вот только у Ферлана есть жесткие ошибки без мяча, которые игрок не может компенсировать в атаке, поскольку не такой шустрый у чужих ворот, как старина Карвахаль. Или как друг Мбаппе, воспитанник «Реала» и уроженец Мадрида марокканец Хакими. Классная игра Карвахаля отложила вопрос о подписании африканца, но спор продолжается. Мбаппе тоже спросят, важен надежный напарник, как братья Эрнандесы в сборной Франции. Тео из «Милана» готов вернуться в Мадрид и в состав «Реала», если сорвется контракт с основной целью клуба.

Дэвис может оказаться в «Реале» этим летом

Трансфер ведут давно, поэтому немного протух. «Реал» недавно показательно выходил из переговорного процесса, но это может быть стратегией Переса. Ему выгодны любые слухи о нежелании Анчелотти подписывать левого защитника. Так проще заполучить Дэвиса, усыпить бдительность «Баварии». В Мюнхене обижаются на Переса из-за трансфера Алабы. У канадца Альфонсо Дэвиса контракт ещё на год. Если немцы затянут с переговорами этим летом, то «Реал» заберет 23-летнего левого латераля бесплатно через год. Немцы не хотят повторять ошибку ПСЖ , где потеряли деньги из-за ухода Мбаппе свободным агентом.

Вот только разве Дэвис провел образцовый сезон для попадания в основу нынешнего «Реала»? Речь о коммуникабельном и веселом парне, который за счет популярности в Северной Америке подходит бизнес-модели «Реала». Им нужны яркие молодые ребята, которые вызовут интерес публики, как Беллингем, Винисиус и Мбаппе. В банду талантов Дэвис подходит, ведь ему мало лет, но уже выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией», имеет большой опыт в серьезных матчах. Назначение тренером немецкого гранда молодого Компани вряд ли воодушевило Дэвиса. Так что Альфонсо может уехать этим летом вместе с хавбеком Киммихом.