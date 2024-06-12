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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиТурция. Супер-Лига 2023/2024

Джикия может продолжить карьеру в Турции

вчера, 14:15

Вадим Шпинёв, агент бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что его клиент может перебраться в Турцию.

Может ли Георгий Джикия оказаться в Турции? Да, может оказаться в Турции.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:01
Да кому он нужен, в Турцию? Если в любительский чемпионат
7x28n56euef3
7x28n56euef3
вчера в 15:28
Очередной фейк, он и в России никому не нужен.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:57
Вот, это наверное был бы самый подходящий вариант для него. В турецкие топ-клубы, Джикию, конечно, вряд ли пригласят. Но для середняков или аутсайдеров он бы ещё вполне сгодился. Но ему нужно прибавить в движении, там медлительных не любят.
Ещё один важный момент: Джикия уверенно себя чувствует, когда с ним сильный напарник, такой как Жиго. Если напарник будет слабый, Джикия может так же быстро сдуться как и в "Спартаке" и начать косячить
налево и направо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:39
Пока это только слова! Может в надежде подстегнуть покупателей в РПЛ
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:17
Может перебраться только если в отпуск!
Гость
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