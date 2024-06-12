Джикия может продолжить карьеру в Турции

Вадим Шпинёв, агент бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что его клиент может перебраться в Турцию.
Может ли Георгий Джикия оказаться в Турции? Да, может оказаться в Турции.
Вадим Шпинёв, агент бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что его клиент может перебраться в Турцию.
Может ли Георгий Джикия оказаться в Турции? Да, может оказаться в Турции.
Ещё один важный момент: Джикия уверенно себя чувствует, когда с ним сильный напарник, такой как Жиго. Если напарник будет слабый, Джикия может так же быстро сдуться как и в "Спартаке" и начать косячить
налево и направо.
Ещё один важный момент: Джикия уверенно себя чувствует, когда с ним сильный напарник, такой как Жиго. Если напарник будет слабый, Джикия может так же быстро сдуться как и в "Спартаке" и начать косячить
налево и направо.